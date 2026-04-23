Filtraciones de agua, goteras e inundaciones en un salón del Conservatorio Nacional de Música pueden verse en videos publicados a través de Facebook.

La comunidad estudiantil compartió imágenes de techos que se han desprendido e informaron que la deficiencia en las instalaciones se registró después de las lluvias recientes.

Mariana Velázquez, presidenta de la Sociedad Estudiantil, cuenta que el martes, alrededor de las 20:40 horas, recibieron un mensaje sobre el desalojo del salón 148 por una filtración excesiva de agua. Recuerda que el 17 de marzo se filtró una gotera en el salón 30, pese a que ya se les había informado que las instalaciones eran óptimas para clases presenciales (esta gotera alcanzó un piano).

Afirma que esta afectación fue visible por la lluvia, pero le preocupan los daños que aún no son visibles: “Se nos comunica por parte de los estudiantes que se puede observar, en los salones, que las uniones entre el techo y la pared no se ven bien terminadas, se ven grietas (...) Lo único que se nos confirmó hace no muchos minutos, por parte de la directora, es que se reasignó a los compañeros de salón, pero realmente no sabemos cuántos más están afectados”.

Por esta razón se convocó a una reunión extraordinaria hoy a las 15:00 horas.

El 10 de marzo, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, hizo un recorrido para dar a conocer el avance de la remodelación. Entonces, se anunció que alrededor de 47 millones de pesos fueron destinados para los “trabajos de mantenimiento y conservación de espacios” del Conservatorio, se lee en el boletín oficial.

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