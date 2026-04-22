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Filtraciones de agua, goteras e inundaciones en los salones del Conservatorio Nacional de Música pueden verse en videos que se han publicado en Facebook.
La comunidad estudiantil también comparte imágenes de techos que se han desprendido e informa que la deficiencia en las instalaciones se registró después de que lloviera ayer en la noche.
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La comunidad estudiantil comparte el material audiovisual que da cuenta de las afectaciones y precisa que esto sucede después de la primera etapa de remodelación del inmueble, que concluyó en marzo. Detallan que se entregaron las instalaciones y se hicieron recorridos durante y después de los trabajos de remodelación.
El 10 de marzo, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, hizo un recorrido por el Conservatorio Nacional de Música para dar a conocer el avance en las obras de remodelación.
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En el boletín oficial se anunció que para el Conservatorio se destinó una inversión de alrededor de 47 millones de pesos, para “trabajos de mantenimiento y conservación de espacios, adquisición de mobiliario y equipamiento, así como la incorporación de nuevos instrumentos musicales”, se lee en el documento, que también detalla las intervenciones aplicadas al lugar.
melc
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