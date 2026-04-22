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en los salones del pueden verse en videos que se han publicado en Facebook.

La comunidad estudiantil también comparte imágenes de techos que se han desprendido e informa que la deficiencia en las instalaciones se registró después de que lloviera ayer en la noche.

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La comunidad estudiantil comparte el material audiovisual que da cuenta de las afectaciones y precisa que esto sucede después de la primera etapa de remodelación del inmueble, que concluyó en marzo. Detallan que se entregaron las instalaciones y se hicieron recorridos durante y después de los trabajos de remodelación.

El 10 de marzo, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, hizo un recorrido por el Conservatorio Nacional de Música para dar a conocer el avance en las obras de remodelación.

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En el boletín oficial se anunció que para el Conservatorio se destinó una inversión de alrededor de 47 millones de pesos, para “trabajos de mantenimiento y conservación de espacios, adquisición de mobiliario y equipamiento, así como la incorporación de nuevos instrumentos musicales”, se lee en el documento, que también detalla las intervenciones aplicadas al lugar.

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melc

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