“Ya nos dieron instrucciones de reforzar la seguridad”, dice un guardia del Museo del Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sin ofrecer más detalles al respecto. En la entrada hay al menos tres policías que llevan a cabo el filtro de seguridad, revisan las pertenencias de los visitantes que van a formarse para comprar su boleto y los pasan a través de un detector de metal.

En el techo del acceso, la explanada donde se ubican las maquetas, es distinto, puesto que su paso es transitable. Aunque ya se considera reforzar la seguridad, continúa el guardia, es necesario entender que las condiciones de Teotihuacan son muy distintas a las de un recinto como el Templo Mayor. Otro guardia, al que se le preguntó por el estado de la seguridad, dijo no tener ningún tipo de información y se negó a responder.

Mientras que en el sitio arqueológico de Monte Albán, en Oaxaca, elementos de la Guardia Nacional reforzaron la seguridad ayer. Los integrantes de este cuerpo de seguridad realizaron la revisión de las mochilas y maletas de los turistas que ingresaban al lugar. EL UNIVERSAL intentó una entrevista con David Andrade, responsable de esta zona arqueológica, pero no hubo respuesta.