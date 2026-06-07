Aguascalientes, Ags.- El líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, destapó a la diputada Anayeli Muñoz como la carta fuerte del partido para contender por la gubernatura de Aguascalientes en las elecciones del 2027.

Este domingo se llevó a cabo la Convención Estatal de MC, en donde se designó a Luz Camila Guerra como coordinadora estatal del partido y Álvarez Máynez mostró los perfiles para las elecciones locales del siguiente año, en que se renovarán la gubernatura, el Congreso del estado y once alcaldías.

A un lado de Anayeli Muñoz, dijo que ella es la mejor posicionada hacia los comicios que vienen, y se sostiene como la opción principal para la gubernatura.

“Yo he planteado que tiene que tomar una definición pronto nuestra amiga Anayeli Muñoz, porque es la carta que mejor posicionada tiene Movimiento Ciudadano en Aguascalientes; no solamente por ser popular y estar en el ánimo de la gente, sino porque tiene la preparación".

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Dijo que el partido tiene militantes y liderazgos consolidadas para las candidaturas, entre ellas mencionó a Karla Espinoza para la Presidencia Municipal de Aguascalientes.

Dijo que el partido naranja creció en todo México y en la región del Bajío en particular hay mucha gente que quiere un cambio, pero no el que plantea Morena, que ha demostrado ser un cambio con muchísimas fallas y errores, y puso como muestra de “mal gobierno” el estado de Zacatecas.

El político dijo que su partido se ha enfocado a consolidar sus proyectos con apego a la ley, mientras otros partidos ealizan campañas anticipadas.





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A unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el presidente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, aceptó que la justa futbolista, es elitista, inaccesible dada las condiciones económicas de las familias mexicanas, por los altos precios de los boletos.

También criticó la falta de visión integral por parte del Gobierno Federal, y dijo que en la Ciudad de México se carece de obras de infraestructura relevantes o como legado del evento deportivo, a diferencia de los estados de Nuevo León y Jalisco que realizaron acciones de conectividad con recursos propios, con motivo del evento internacional.

Dijo que se requieren obras para que el Mundial “no sean solo cuatro o cinco partidos y nos vamos”. Dijo que falta visión integral del gobierno federal y de algunos gobiernos de los estados, pero ese no es el caso de los de MC.

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“En Nuevo León se construyeron 550 canchas públicas para que el Mundial deje un legado real en la niñez y la juventud”.

Dijo que la Copa Mundialista es una oportunidad para poner en el centro temas de interés, y que, así como se le da importancia al deporte masculino se debe atender el deporte femenil. El deporte debe democratizar, destinar un mayor recurso público a diversas disciplinas, para hombres y mujeres.

dmrr