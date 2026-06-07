Reynosa, Tamaulipas.- Consejeros Estatales y Asambleístas de Morena respaldaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y al alcalde Carlos Peña Ortiz, quien advirtió a sus compañeros a no perder los valores ni permitir que “violentos y criminales se apoderen de nuestro partido”.

Los morenistas participaron en la Asamblea Informativa realizada en esta ciudad fronteriza tamaulipeca, donde refrendaron de manera unánime su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Alcalde de Reynosa pide frenar a criminales en Morena; consejeros respaldan a Claudia Sheinbaum. Foto: Especial.

El su mensaje el presidente municipal de Reynosa Carlos Peña Ortiz, habló de la importancia de preservar los principios y valores que dieron origen al movimiento de la Cuarta Transformación, e hizo un llamado a la unidad y al fortalecimiento de la participación ciudadana.

“Es muy importante que no perdamos nuestros valores, que no permitamos que violentos y criminales se apoderen de nuestro partido. Este es un movimiento de paz, de justicia y de transformación”, aseveró Peña Ortiz.

Lee también Morena y PT denuncian presuntas detenciones arbitrarias en Coahuila; INE reporta jornada sin interrupciones

A su vez, Valentina Cota Victoria, secretaria de Mujeres de Morena, así como integrantes del comité, consejeros estatales y representantes de la estructuras partidista coincidieron en la importancia de mantener la cercanía con la ciudadanía y seguir impulsando los ideales del movimiento.

Alcalde de Reynosa pide frenar a criminales en Morena; consejeros respaldan a Claudia Sheinbaum. Foto: Especial.

Solo que Peña Ortiz reiteró el compromiso moral de Morena de salir al encuentro de quienes han perdido la esperanza y buscan mejores oportunidades para sus familias, al tiempo que agradeció a la militancia por mantenerse unida y trabajar de manera organizada para fortalecer el proyecto de transformación nacional.

Por ello exhortó a evitar divisiones internas y a continuar caminando junto a los aliados del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, con el objetivo de ampliar el movimiento que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el llamado Segundo Piso de la Transformación.

Lee también Investigan balacera en Puente de Ixtla en Morelos; dos muertos y tres heridos tras ataque a camioneta

“Este movimiento que encabeza nuestra presidenta busca construir una mejor ciudadanía desde un partido humanista, con el objetivo de que México siga avanzando, progresando y sea un lugar donde se viva en paz, con escenarios dignos, educación y salud de calidad”, especificó.

Alcalde de Reynosa pide frenar a criminales en Morena; consejeros respaldan a Claudia Sheinbaum. Foto: Especial.

En la asamblea participó Héctor Garza González, considerado líder moral y fundador de Morena en Tamaulipas, quien reconoció la presencia y liderazgo de Carlos Peña Ortiz, y destacó que se mantiene cercano a la militancia y a los ciudadanos de Reynosa.

Garza González mencionó que el trabajo permanente del alcalde en las colonias y su contacto directo con la población son factores que han fortalecido el proyecto de transformación en Reynosa, además aseguró que el respaldo que recibe es resultado de una gestión cercana a la gente.

Lee también Cuernavaca destina 5 mdp para emergencias por lluvias; refuerzan acciones preventivas

“Queda claro que amor con amor se paga”, expresó al referirse al apoyo mostrado por los asistentes hacia el presidente municipal.

Alcalde de Reynosa pide frenar a criminales en Morena; consejeros respaldan a Claudia Sheinbaum. Foto: Especial.

Las más de mil personas que asistieron y las muestras de respaldo registradas durante la Asamblea Informativa reflejaron la fortaleza de la estructura morenista en Reynosa, así como el respaldo de la militancia a los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación.

Con este tipo de encuentros, señalaron diversos participantes, queda de manifiesto que Morena mantiene una base sólida y organizada en Reynosa, consolidando su presencia política.

dmrr