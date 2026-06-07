Puente de Ixtla, Mor.- La Fiscalía Regional Sur Poniente inició las diligencias correspondientes en un sitio cercano a un puesto de control de seguridad ubicado en la colonia Jardines de La Herradura, en el municipio de Puente de Ixtla, tras registrarse hechos donde perdieron la vida dos personas y tres más resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego.

“En el lugar se llevó a cabo el procesamiento de la escena, la recolección de indicios y el levantamiento legal de los cuerpos. Las tres personas lesionadas se encuentran hospitalizadas”, informó la Fiscalía General del Estado.

Esta madrugada, de acuerdo con los primeros reportes, una camioneta en la que viajaban cinco personas recibió impactos de arma de fuego cuando circulaba sobre la carretera que comunica a Tehuixtla con Puente de Ixtla, justo en tramo donde se instaló el puesto de control de seguridad.

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Un video que circula en redes sociales muestra al vehículo impactado por las balas, sin control en la dirección, que avanza lentamente con las luces intermitentes encendidas y con diversos daños provocados por disparos de arma de fuego.

Por lo que se ve en el video, el vehículo se sale de la vialidad, se sube a la banqueta y termina impactado contra la barda de una vivienda. Tras la colisión, el motor de la camioneta comienza a incendiarse. En las imágenes también se observa a una persona descender de la unidad y alejarse corriendo del lugar.

Versiones preliminares señalan que el vehículo habría sido blanco de los elementos policiales y castrenses del puesto de control operado, sin embargo, hasta el momento no hay datos oficiales sobre el origen de un posible cruzamiento de balazos.

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Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron el fallecimiento de dos hombres, mientras que dos mujeres y otro hombre fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica. Una de las lesionadas fue reportada en estado delicado.

LL