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Cuernavaca, Mor.- El Ayuntamiento de Cuernavaca se prepara ante cualquier contingencia por lluvias y dispuso un fondo de cinco millones de pesos destinado exclusivamente a la atención de emergencias, lo que garantiza la disponibilidad inmediata de recursos humanos, materiales y operativos para atender de manera eficaz cualquier contingencia derivada de fenómenos hidrometeorológicos, dijo el presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado.
El alcalde encabezó una reunión con áreas operativas y financieras del Ayuntamiento para evaluar la capacidad de respuesta del municipio y reforzar las acciones preventivas en todo el territorio, debido a la fuerza que han cobrado las lluvias en los últimos días.
Urióstegui reconoció el trabajo que realizan las brigadas operativas en territorio e instruyó mantener el monitoreo constante de zonas de riesgo, reforzar las labores preventivas y atender con oportunidad cualquier afectación en la ciudad, priorizando en todo momento la protección de la vida y el patrimonio de las familias.
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A la corporación de Bomberos también los instó a mantener plena disposición para brindar apoyo a otros municipios que lo requieran ante situaciones de emergencia, fortaleciendo así la coordinación regional y la capacidad de respuesta conjunta en beneficio de la ciudadanía.
En la reunión participaron la secretaria de Administración, Rosa Icela Gómez Díaz; el coordinador municipal de Protección Civil, Enrique Clement Gallardo; el director de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas de Cuernavaca, Moisés Ramos González; el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Demetrio Chavira de la Torre y el tesorero municipal, Javier Arozarena Salazar.
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