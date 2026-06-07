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Culiacán, Sin. A 7 de junio. - En memoria de las víctimas del incendio en la plaza comercial Fiesta las Palmas, en la ciudad de los Mochis que el mes pasado, cobro la vida de seis personas y cuatro más resultaron con quemaduras graves, fue celebrada una misa fuera de estas instalaciones por el párroco Jesús Ramón.
A la ceremonia religiosa asistieron familiares de las personas muertas en este siniestro, empleados de los negocios consumidores por el fuego y ciudadanos que se unieron con sus plagarías a la pronta recuperación de los que sufrieron pérdidas.
En su mensaje eclesiástico, el sacerdote evocó por una pronta recuperación por las personas que aún sufren la secuestra del siniestro que consumió la plaza comercial, ubicada en el centro de la ciudad de los Mochis hace un mes.
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Durante su homilía, evocó los acontecimientos en los que decenas de personas que se vieron atrapadas por el siniestro de esta plaza comercial Fiesta las Palmas, vivieron momentos de angustia y terror a no encontrar las salidas por la densidad del humo.
El padre, Jesús Ramón admitió que este siniestro que se vivió con desesperación, zozobra e inquietud por ciento de personas, dejó, no solo una secuestra de tragedias en muchos hogares, sino una gran preocupación entre los comerciantes y empleados, cuyas actividades se han visto afectadas.
La Semana pasada, los peritos de la Fiscalía General del Estado volvieron a ingresar al inmueble severamente dañado por el fuego y los desplomes, para concluir sus trabajos y poder emitir un dictamen sobre las causas que originaron el incendio.
Se dio a conocer que en breve, se va a emitir un informe pormenorizado sobre las causas del siniestro y los daños que resintió el inmenso inmueble, en cuyos hechos, seis personas perdieron la vida.
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dmrr
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