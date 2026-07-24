Los líderes del Partido Verde y el PT en la Ciudad de México, Jesús Sesma y Ernesto Villarreal, respectivamente, coincidieron en que ya era necesaria una reunión con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación.

Sesma Suárez dijo a EL UNIVERSAL que en su reunión con Brugada la noche del miércoles se tocaron 99% temas partidistas, aunque aclaró que no hablaron de una posible alianza para 2027, pues este asunto no es competencia de la mandataria, dijo.

“Platicamos un poquito del escenario de la Ciudad y cómo vemos a los alcaldes, cómo está caminando el Partido Verde, tocamos el tema de Guardianes Verdes. Tenemos un objetivo en común, que es fortalecer a la Cuarta Transformación”, comentó.

Recalcó que la reunión era necesaria porque la comunicación fortalece siempre las relaciones.

Ernesto Villarreal expuso que fue el reinicio de una comunicación con la jefa de Gobierno.

“Lo que planteamos fue, una parte, las inquietudes que teníamos nosotros, principalmente de la agenda legislativa y de algunos temas de la Ciudad en general. Quedamos de tener una comunicación donde seguramente podríamos valorar algunos otros temas, pero hoy fue el tema de la agenda prioritaria del PT. Estoy seguro de que va a ser el reinicio, siempre ha habido comunicación, digamos hoy más fluida, y la verdad muy contentos con esa posibilidad”, comentó.

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