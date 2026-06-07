La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, encabezó la ceremonia de graduación de 74 estudiantes de la Licenciatura en Derecho, pertenecientes a la generación 2021-2026.

Del total de egresados, 48 cursaron sus estudios en la modalidad semiescolarizada y 26 en la modalidad a distancia. Durante el acto académico, la directora de la Facultad de Derecho, Georgina Tenorio Martínez, reconoció el esfuerzo de los graduados y destacó que esta generación demostró que la perseverancia es capaz de convertir los sueños en realidad.

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BUAP gradúa a 74 nuevos abogados (07/06/2026). Foto: Especial

“No importa la modalidad de estudio, sino la grandeza para alcanzar las metas”, expresó la académica, quien además subrayó que estudiar Derecho implica asumir un compromiso con la justicia, la defensa de la dignidad humana y la construcción de una sociedad más equitativa.

Como padrinos de generación participaron la abogada general de la universidad, Mirian Olga Ponce Gómez, y el director de Administración Escolar, Juan Manuel Rosas Tapia. Ambos exhortaron a los egresados a ejercer un liderazgo positivo en sus comunidades y ámbitos profesionales, destacando que fueron formados bajo altos estándares de calidad académica.

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