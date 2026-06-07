[Publicidad]
La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, encabezó la ceremonia de graduación de 74 estudiantes de la Licenciatura en Derecho, pertenecientes a la generación 2021-2026.
Del total de egresados, 48 cursaron sus estudios en la modalidad semiescolarizada y 26 en la modalidad a distancia. Durante el acto académico, la directora de la Facultad de Derecho, Georgina Tenorio Martínez, reconoció el esfuerzo de los graduados y destacó que esta generación demostró que la perseverancia es capaz de convertir los sueños en realidad.
Lee también Menos de un mes para registrar líneas telefónicas; ¿qué tan difícil es y cómo hacer este trámite?
“No importa la modalidad de estudio, sino la grandeza para alcanzar las metas”, expresó la académica, quien además subrayó que estudiar Derecho implica asumir un compromiso con la justicia, la defensa de la dignidad humana y la construcción de una sociedad más equitativa.
Como padrinos de generación participaron la abogada general de la universidad, Mirian Olga Ponce Gómez, y el director de Administración Escolar, Juan Manuel Rosas Tapia. Ambos exhortaron a los egresados a ejercer un liderazgo positivo en sus comunidades y ámbitos profesionales, destacando que fueron formados bajo altos estándares de calidad académica.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aov
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
¿Quiénes son los mejores porteros que estarán en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026?
Nación
Mario Delgado defiende avances de la 4T en educación; maestros recuperaron derechos y poder adquisitivo, asegura
Tendencias
Pensión Bienestar 2026; estos son los documentos que necesitas para registrarte en junio
Universal Deportes
Lamine Yamal y Nico Williams son bajas de España ante Perú y no viajan a Puebla
Sección
¿Por dónde pasará el Trolebús Ixtapaluca? La ruta que conectará la CDMX y el Edomex
Sección
Fashion Art fusiona lucha libre y futbol con playeras mundialistas del Tri
Sección
Paul McCartney estrena disco y viaja a sus años antes de The Beatles
Sección
Alexis 3XL habla de ansiedad, diversidad corporal y su triunfo en La Más Draga