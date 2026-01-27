La investigadora Lucero Ibarra Rojas fue designada como directora interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en sustitución de José Antonio Romero Tellaeche.

Profesora-Investigadora Titular y directora de la División de Estudios Jurídicos del propio CIDE, Ibarra Rojas cuenta con una trayectoria que combina el derecho con las ciencias sociales.

Su formación académica incluye una licenciatura en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una maestría en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, España, y un doctorado en Derecho y Sociedad por la Universidad de Milán, credenciales que la han consolidado como integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Lee también: José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

Es fundadora de la Red de Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe, así como integrante del Colectivo Emancipaciones de Estudios Críticos del Derecho, en donde ha centrado gran parte de su labor en entender cómo el derecho interactúa con los movimientos sociales y los procesos de resistencia.

Sus investigaciones han explorado también el constitucionalismo intercultural y el autogobierno de los pueblos indígenas. Algunas de sus publicaciones abordan temas que van desde el análisis de las políticas culturales y los derechos colectivos hasta la movilización feminista y la participación de las mujeres en las facultades de Derecho.

