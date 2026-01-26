José Antonio Romero Tellaeche fue destituido de su cargo como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) por Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia. En su lugar, Lucero Ibarra Rojas, profesora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, fue nombrada directora interina por Ruiz, según se dio a conocer en un oficio que circula en redes sociales.

“En mi calidad de titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de conformidad con el artículo 94 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, le comunico que he tenido a bien designarla, a partir de esta fecha, como directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C”, se puede leer en el oficio.

En redes sociales, la comunidad del CIDE celebró la noticia de la destitución de Romero Tellache, quien, a lo largo de su gestión, enfrentó una serie de polémicas, desde plagio académico en dos trabajos de su autoría, así como la designación, irregular, al frente del centro de estudios.

Romero Tellaeche, economista de formación, acalló las voces que criticaron su gestión, y fue señalado de realizar acoso laboral y hostigamiento, especialmente a mujeres, que levantaron la voz. También fue acusado por la propia comunidad del CIDE de desmantelar una de las instituciones académicas y críticas más reconocidas del país, y provocar un éxodo académico de investigadores y profesores por temor a represalias.

Catherine Andrews, reconocida investigadora y una de las voces que Romero Tellaeche intentó silenciar, dice que en el CIDE profesores y estudiantes brincaron de gusto y lanzaron hurras al conocer la noticia. " Estamos felices, como desde hace mucho no estábamos, por la destitución de Romero Tellaeche, y por el nombramiento de la Dra. Lucero Ibarra. El nombramiento es oficial".

Andrew Paxman, profesor del CIDE y una de las voces críticas de la institución, escribió en X que “se acabó la pesadilla”. “"Destituyen a José Antonio Romero Tellaeche del CIDE" Después de más de 4 años, ¡se acaba la pesadilla! ¡Corrieron a Don Espurio Plagiador Acosador!”, escribió el académico.

La periodista Laura Sánchez Ley también compartió la noticia en redes sociales. “Ya confirmada la noticia: lo mejor a @LuceroIbRo una académica de calle y muy destacada en esta nueva encomienda en el @CIDE_MX”.

Francisco Cabrera Hernández, quien también es profesor e investigador en el CIDE, escribió en redes sociales que Romero Tellaeche se niega a dejar su oficina. “Acaban de despedir a Romero Tellaeche como Director del CIDE. Lo decadente es que éste se niega a dejar la oficina... ya nada me sorprende. Mejor me voy a comer”.

La académica Sonja Wolf también reaccionó a la noticia. “Ojalá bajo el liderazgo de @LuceroIbRo, el @CIDE_MX decida volver a recibir a Investigadores por México. Romero Tellaeche terminó el convenio entre el CIDE y el entonces CONAHCYT”, escribió.

