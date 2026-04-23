Entre lágrimas, unas niñas se aferran a la sudadera de un hombre, su padre, quien en ese instante estaba siendo detenido por agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés). Quien capturó el momento fue la fotógrafa Carol Guzy y ahora la imagen se ha convertido en la foto del año del certamen World Press Photo (WPP) 2026.

“Separados por el ICE” revela la historia de Luis, un migrante originario de Ecuador que se encontraba viviendo en el Bronx, Nueva York. De acuerdo con su familia, él no tenía ningún antecedente criminal y además era el único sustento de Concha y sus tres hijos de siete, 13 y 15 años.

“Somos testigos del sufrimiento de innumerables familias, pero también de su dignidad y resiliencia, que trascienden la adversidad y resultan profundamente conmovedoras. El valor de abrir sus vidas a nuestras cámaras nos ha permitido contar sus historias. Este premio les pertenece a ellos, no a mí”, declaró Guzy a través de WPP.

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La detención se dio después de una audiencia en el edificio federal Jacob K. Javits, en Nueva York, uno de los pocos edificios federales donde se permitía la entrada a fotoperiodistas, quienes acudían con regularidad para documentar la política antimigratoria extrema de Donald Trump.

La postal forma parte un fotoreportaje que hizo Guzy sobre cómo ese juzgado de Nueva York se convirtió en un “sitio primario de detención”.

“Las cortes de la ciudad se convirtieron en lugares donde hombres enmascarados con baklavas esperaban afuera de las audiencia para detener a los indocumentados, sin importar si un juez les había otorgado una estadía o continuidad legal”, se lee en el sitio de World Press Photo.

“Esta imagen muestra el dolor inconsolable de niños que pierden a su padre en un lugar construido para impartir justicia. Es un registro contundente de la separación de familias. En una democracia, la presencia de la cámara en ese pasillo sirve como testigo, es un poderoso ejemplo de por qué el fotoperiodismo independiente es esencial”, dijo Joumana El Zein Khoury, directora ejecutiva de WPP.

De becaria a multiganadora del World Press Photo y el Premio Pulitzer

Originaria de Pennsylvania, la fotógrafa estadounidense Carol Guzy se especializa en proyectos a largo plazo sobre crisis humanitarias y conflictos.

Antes de ser fotoperiodista, Guzy había estudiado para ser enfermera. Finalmente se graduó como fotógrafa del Instituto de Arte de Fort Lauderdale, en 1980.

Guzy comenzó su carrera en medios como becaria del periódico The Miami Herald, donde eventualmente fue contratada como fotógrafa. Ahí duró ocho años, para después ser fotoperiodista del Washington Post, donde trabajó hasta 2014. Ahora es freelance y trabaja con ZUMA Press.

Esta no es la primera vez que el World Press Photo reconoce a Guzy, pues ha sido premiada ocho ocasiones, en distintas categorías, en los años 2008, 2005, 1998, 1996, 1995,1993, 1988 y 1986. También es la única fotógrafa en haber ganado en cuatro ocasiones el premio Pulitzer por sus coberturas en Kosovo, el terremoto de Haití en 2010, la intervención estadounidense en Haití y la erupción del volcán Armero, en Colombia.

Gaza y Guatemala, entre las finalistas

“Emergencia humanitaria en Gaza”, del fotógrafo Saber Nuraldin fue una de las fotos finalistas del concurso. Ahí se muestra cómo palestinos se amontonan sobre un camión de provisiones que apenas estaba entrando en la Franja de Gaza. La imagen permite dimensionar la desesperación con la que los palestinos buscan comida, en medio del genocidio cometido por Israel.

Crédito: © Saber Nuraldin, EPA Images

“Los juicios de las mujeres achíes”, del fotógrafo Victor J. Blue fue la otra imagen finalista. Esta foto es un retrato de Paulina Ixpatá Alvarado, frente a otro grupo de mujeres indígenas Achi de la tercera edad que iniciaron una batalla legal en contra de miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil que las violaron durante la Guerra Civil de Guatemala.

La demanda comenzó en 2011, cuando 36 de las víctimas se organizaron para demandar. El 30 de mayo de 2025, tres personas fueron declarados culpables de violación y crímenes de lesa humanidad, y sentenciados a 40 años de prisión cada uno.

Estas fotografías, junto con las otras ganadoras a nivel regional, se exhibirán en la Ciudad de México del 25 de junio al 4 de octubre.