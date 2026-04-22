INAH niega reducción de presupuesto para seguridad en sitios y museos en 2026

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A través de una tarjeta informativa, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que el presupuesto para seguridad de museos, sitios y zonas arqueológicas para 2026 no sufrió disminuciones, luego del que dejó como saldo una mujer fallecida y 13 personas heridas.

De cara al Mundial de Fútbol 2026, el INAH informó que la cifra destinada este año para seguridad y vigilancia, que en un inició fue de 188.7 millones de pesos, incrementó a 296.7 mdp.

“A partir del 22 de abril, la operación y protocolos se reforzaron con personal especializado del Instituto, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres niveles de gobierno”, se puede leer en la información.

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El comunicado también destaca una inversión de 30 millones de pesos para mejoras en la Zona Arqueológica de Teotihuacan, “para el mejoramiento de su infraestructura de servicios al visitante, lo cual incluye la incorporación de arcos de seguridad en sus cinco accesos, además de otras acciones de fortalecimiento operativo y atención al público”.

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