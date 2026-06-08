Mientras en China la venta de autos se ha desacelerado de manera considerable, los fabricantes de ese país están impulsando las exportaciones, en particular de autos eléctricos, a países como México.

De enero a abril las ventas de vehículos en China cayeron 21%, a 6 millones 447 mil unidades, mientras que las exportaciones aumentaron 61%, llegando a 3 millones 127 mil autos, según cifras de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles.

En particular, el segmento de eléctricos e híbridos enchufables registró una caída de 20% en ventas en el primer cuatrimestre, cuando en el mismo periodo del año anterior aumentaron 46%.

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Así, la colocación del excedente de producción de las automotrices chinas ya no sólo se hace a través de agencias, sino también mediante plataformas de movilidad como DiDi, Uber, VEMO e inDrive. También en esquemas de renta en empresas como Lafa, Minave, One Car Now! o Kovi.

DiDi tiene como meta poner en circulación 100 mil vehículos eléctricos en México de aquí a 2030, mientras que VEMO quiere colocar 55 mil vehículos eléctricos.

Esas 155 mil unidades entre ambas plataformas superan lo que Toyota o Volkswagen venden en un año en el país.

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Fuente: Inegi y AIE

En tanto, inDrive logró una alianza con OneCarNow! para colocar mil vehículos entre conductores de plataformas digitales.

Aaron Sáenz, director de VEMO Impulso, dijo que se ha visto un crecimiento gigantesco de vehículos eléctricos y el ecosistema de la electromovilidad está creciendo.

De 2021 a la fecha, VEMO ha financiado más de 8 mil vehículos, en su mayoría eléctricos de marcas como BYD y GAC, y este año el objetivo es financiar 5 mil.

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“Cada año vamos a ir creciendo para poder colocar, en total, esos 55 mil vehículos en 2030 y tener una cartera activa de más de 40 mil vehículos. Es un plan a mediano plazo muy agresivo, pero estamos bastante confiados en que lo podemos lograr”, afirmó.

VEMO estima el mercado de vehículos para choferes de taxi por aplicación en 700 mil unidades.

Sáenz explicó que los autos eléctricos son mejores para quien trabaja en una plataforma de movilidad, ya que se gasta entre mil 100 y mil 200 pesos a la semana en recargar el vehículo, mientras que con un auto con motor a gasolina se pagan hasta 3 mil 500 pesos.

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Inventario disponible

Eric Ramírez, director para Latam de Urban Science, empresa de servicios para la industria automotriz, destacó que si algo le sobra a China es capacidad instalada, por lo que busca canales alternos de comercialización de vehículos.

“Es un modelo muy conocido en el mundo. En Japón existen autos específicamente hechos por Toyota para usarse sólo como taxi, pero tienen respaldo. Aquí el problema es que nos van a aventar cientos o miles.

“Los chinos están desesperados por desplazar volumen y están viendo cómo lograrlo, ya que los distribuidores y canales formales no van a crecer al doble. Van a buscarle por todos lados porque tienen la presión de desplazar producto”, indicó.

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Recientemente, VEMO organizó una Feria del Crédito donde se puede apartar un auto eléctrico con 500 pesos y el conductor paga la mitad de su primera semana, por lo que se puede arrendar un auto eléctrico con 3 mil 599 pesos a la semana y, al final de un periodo, el chofer puede comprar el auto.

“Los conductores que acuden a nuestro producto son los que no tienen acceso a crédito tradicional. Democratizamos el acceso al crédito con un análisis de variables que no ven los bancos, y esto les da acceso a un vehículo eléctrico nuevo o un seminuevo certificado, con seguro especializado de cobertura amplia, placas y trámites para que salgan trabajando desde el día de la entrega”, agregó Sáenz.

Red de recarga

Una de las preocupaciones para los dueños de autos eléctricos es la disponibilidad de estaciones de carga. De acuerdo con Electro Movilidad Asociación (EMA), en el primer trimestre de 2026 se reportaron 4 mil 378 puntos de recarga pública en el país.

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Mientras que, en la red privada, es decir, en los hogares de dueños de autos eléctricos, agencias y corporativos, hay 55 mil 224 puntos de recarga.

VEMO planea desplegar 23 mil conectores en su red de recarga pública y privada hacia 2030. Actualmente, cuenta con más de mil 400 conectores en 18 estados.

Eugenio Grandio, presidente de la EMA, dijo que firmas como BYD instalan cargadores en sus agencias y muchos de carga rápida.

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“A medida que haya más usuarios de autos eléctricos, empresas como VEMO, Evergo y Fazt pondrán cargadores más rápido y tendrán mayor retorno de inversión.

“Los modelos de alta utilización, como los de plataformas de movilidad, son usuarios que dependen de la carga rápida”, mencionó Grandio.

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cdm