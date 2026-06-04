Beijing. El presidente de China, Xi Jinping, visitará por dos días Corea del Norte la próxima semana, informaron este viernes los medios estatales del gigante asiático.

"Por invitación de (el líder norcoreano) Kim Jong Un (...), Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino y presidente de la República Popular China, realizará una visita de Estado a la República Popular Democrática de Corea del 8 al 9 de junio", informó la cadena estatal CCTV.

El anuncio se produce un día después de que Corea del Norte presentara una nueva instalación para la producción de combustible para bombas nucleares. Durante una visita a la planta, Kim anunció planes para reforzar las fuerzas nucleares del país "a un ritmo exponencial".

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Los expertos afirman que la revelación de la existencia de la planta sugiere que Kim está ansioso por consolidar el estatus de su país como potencia nuclear antes de la visita de Xi a Pyongyang.

Beijing es una fuente vital de apoyo diplomático y político para Corea del Norte, uno de los países más aislados del mundo, dotado del arma nuclear y sometido a fuertes sanciones internacionales.

China ha actuado como un salvavidas para la maltrecha economía de Pyongyang, ya que es su mayor socio comercial y representó el 20% de su comercio exterior el año pasado.

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A pesar de los estrechos lazos entre los dos países, las visitas de presidentes chinos al Norte son poco frecuentes.

Xi estuvo en Pyongyang por última vez hace siete años, el primer viaje de ese tipo de un líder chino desde que Hu Jintao lo hiciera en 2005.

Xi le extendió la alfombra roja a Kim en Beijing en septiembre, luego de invitarlo junto al presidente ruso, Vladimir Putin, a un desfile militar que conmemoró el 80 aniversario de la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial.

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