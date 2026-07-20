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Washington. El vicepresidente JD Vance y su esposa, la segunda dama Usha Vance, anunciaron el domingo el nacimiento de su cuarto hijo, el primer nacido de un vicepresidente de Estados Unidos en funciones en más de 150 años.
Nacido ese mismo día, Alec Neel Vance se suma a sus hermanos mayores Ewan, de 9 años; Vivek, de 6, y Mirabel, de 4.
Vance anunció el nacimiento en redes sociales mediante un comunicado firmado por él y su esposa.
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“Nos entusiasma anunciar que nuestro bebé, Alec Neel Vance, nació esta mañana. Usha y el bebé están felices y saludables, y nuestros hijos están encantados de conocer a su hermanito”, indicaron en el texto.
Agradecieron a los médicos y al personal del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, así como al equipo médico de la Casa Blanca.
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Trump felicita a Vance "es un bebé perfecto"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes al vicepresidente J. D. Vance por el nacimiento de su cuarto hijo este domingo.
Lee también ¿Quién es Usha Vance, la esposa del candidato vicepresidencial republicano J.D. Vance?
"¡Felicidades! Un niño perfecto para la maravillosa familia Vance", escribió el mandatario en su red Truth Social.
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La segunda dama de Estados Unidos, Usha Vance, dio a luz a su cuarto hijo, según anunció el domingo el vicepresidente J. D. Vance.
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ss
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