Mundo | 20-07-26 | 09:06 |

Washington. El vicepresidente y su esposa, la segunda dama , anunciaron el domingo el nacimiento de su cuarto hijo, el primer nacido de un vicepresidente de Estados Unidos en funciones en más de 150 años.

Nacido ese mismo día, Alec Neel Vance se suma a sus hermanos mayores Ewan, de 9 años; Vivek, de 6, y Mirabel, de 4.

Vance anunció el nacimiento en redes sociales mediante un comunicado firmado por él y su esposa.

Lee también

“Nos entusiasma anunciar que nuestro bebé, Alec Neel Vance, nació esta mañana. Usha y el bebé están felices y saludables, y nuestros hijos están encantados de conocer a su hermanito”, indicaron en el texto.

Agradecieron a los médicos y al personal del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, así como al equipo médico de la .

[Publicidad]

Trump felicita a Vance "es un bebé perfecto"

El presidente de Estados Unidos, , felicitó este lunes al vicepresidente J. D. Vance por el nacimiento de su cuarto hijo este domingo.

Lee también

"¡Felicidades! Un niño perfecto para la maravillosa familia Vance", escribió el mandatario en su red Truth Social.

[Publicidad]

La segunda dama de , Usha Vance, dio a luz a su cuarto hijo, según anunció el domingo el vicepresidente J. D. Vance.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]