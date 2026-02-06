Más Información

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

Cruz Azul oficializa la llegada de Christian Ebere; segundo refuerzo del Clausura 2026

Liga MX: Tigres vs Santos EN VIVO - Jornada 5 del Clausura 2026

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Mazatlán FC vs Chivas este viernes 6 de febrero

¿Dardo a Saint-Maximin? Emilio Azcárraga destaca que en “América necesitas madurez mental brutal”

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, fue abucheado durante una aparición en la pantalla gigante del estadio San Siro de Milán en la ceremonia de apertura de los , constató este viernes una periodista de la AFP.

Los abucheos se produjeron durante el desfile de las delegaciones, cuando en el videomarcador apareció durante unos segundos Vance con su esposa Usha agitando banderas de Estados Unidos.

Los deportistas estadounidenses sí fueron acogidos cálidamente por los espectadores presentes en las gradas del emblemático recinto milanés, que tiene capacidad para 75 mil personas.

Unas horas antes de asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, JD Vance se reunió con la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, y ambos ensalzaron sus "valores comunes".

Por la tarde, centenares de estudiantes de secundaria y de universidades de Milán se congregaron para protestar contra la presencia en Italia de agentes de ICE, la policía antiinmigración estadounidense, dentro del dispositivo de seguridad de estos Juegos.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno - Foto: AP
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno - Foto: AP

