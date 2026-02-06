Juegos Olímpicos de Invierno: Así fue la espectacular presentación de México en la Ceremonia de Apertura

México volvió a brillar en el escenario olímpico con una de las delegaciones más sólidas de su historia reciente. El joven Donovan Carrillo en Milán y la experimentada Sarah Schleper en Cortina portaron la bandera nacional con orgullo y una sonrisa que reflejaba emoción, encabezando la presencia mexicana en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Con cinco atletas en competencia —la cifra más alta en más de tres décadas— el país mostró al mundo su pasión por el deporte invernal y la fuerza de una generación que busca dejar huella en disciplinas como el patinaje artístico, el esquí alpino y el esquí de fondo.

La ovación de los aficionados y voluntarios confirmó que México no solo participa, sino que inspira con su entrega y espíritu competitivo.

Durante su recorrido, los integrantes ubicados en diferentes sedes, saludaron a la cámara y grabaron con sus celulares la experiencia inolvidable, escena que llegó a redes sociales, donde los aficionados les desearon suerte en sus competencias.

Integrantes de la Delegación Mexicana

La delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 está integrada por cinco atletas: Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Lasse Gaxiola, Regina Martínez y Allan Corona. Es la representación más numerosa del país en esta justa en los últimos 34 años.

¿Quién será el primer mexicano en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Donovan Carrillo será el encargado de abrir la participación mexicana en Milán-Cortina 2026, convirtiéndose en el primer atleta nacional en entrar en acción en la justa invernal el próximo 10 de febrero a las 11:30 AM, hora del centro del país.

Su presencia en el programa corto de patinaje artístico no solo marcará el inicio de la delegación, sino que reafirmará su papel como pionero y referente del deporte sobre hielo en México.