Luego de una larga espera marcada por preparación y altas expectativas, el mundo está listo para presenciar un capítulo histórico: los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Este viernes, el legendario estadio de San Siro se transformará en un escenario único, donde tradición y modernidad se entrelazan para dar inicio a una edición que promete ser inolvidable.

La ceremonia de apertura, concebida como un espectáculo de luz, música y simbolismo, marcará el punto de inicio de una justa que no solo celebra el deporte, sino también la unión de culturas y el espíritu olímpico que trasciende fronteras.

¿Quiénes son los artistas confirmados?

Los artistas confirmados para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 incluyen a Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, el pianista Lang Lang y la actriz italiana Matilda De Angelis.

La inauguración se celebrará este viernes 6 de febrero en el estadio San Siro de Milán, con un espectáculo que reunirá a más de 3,500 atletas y 1,300 artistas.

¿Cuándo y dónde ver la Ceremonia de Apertura de Milán-Cortina 2026?

En México, podrás ver la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en vivo por Claro Sports y también a través del Canal 9 de Televisa en TV Abierta.

Todo lo que debes saber de Milán-Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno regresan a Italia después de dos décadas, y lo hacen con una edición que promete ser histórica.

Milán y Cortina d’Ampezzo compartirán el protagonismo, ofreciendo un contraste único entre la modernidad de una gran metrópoli y la tradición alpina de un destino icónico para los deportes de nieve.

En esta edición, participarán alrededor de 3,500 atletas que competirán en 16 disciplinas, desde el esquí alpino y el snowboard hasta el patinaje artístico y el hockey sobre hielo.

Las sedes están distribuidas estratégicamente: Milán acogerá las pruebas de hielo, mientras que Cortina y otras localidades alpinas serán el escenario de las competencias de nieve.

¿Cuáles serán los deportes más seguidos en la máxima justa deportiva de invierno?

En los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, los deportes más populares serán el patinaje artístico, el hockey sobre hielo, el snowboard y el esquí alpino, ya que concentran gran audiencia global y suelen generar momentos icónicos de cada edición.

Entre las grandes estrellas deportivas que estarán en los Juegos Olímpicos de Invierno, destacan figuras como Mikaela Shiffrin (esquí alpino), Eileen Gu (freestyle/snowboard), Johannes Klaebo (esquí de fondo), Chloe Kim (snowboard) y el regreso de la legendaria Lindsey Vonn. También habrá referentes en patinaje artístico y hockey sobre hielo que concentran gran atención mundial.

¿Cuáles serán las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno?

Las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 son Tina y Milo, dos armiños inspirados en la fauna alpina, elegidos para representar la unión entre Milán y Cortina.

La representación de México en Milán-Cortina 2026

La delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 está integrada por cinco atletas: Donovan Carrillo (patinaje artístico), Sarah Schleper y Lasse Gaxiola (esquí alpino), además de Regina Martínez y Allan Corona (esquí de fondo). Esta es la representación más robusta que México ha enviado, en 34, años a unos Juegos Olímpicos de Invierno.