Sarah Schleper orgullosa de hacer historia junto a su hijo Lasse Gaxiola en los Olímpicos de Invierno

Las montañas italianas de Milán-Cortina 2026 se preparan para presenciar un capítulo sin precedente en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno: Una madre y su hijo competirán en la misma edición. Sarah Schleper, emblema del esquí alpino y dueña de una trayectoria que abarca seis ediciones de la justa universal, compartirá la pista con Lasse Gaxiola, el niño que alguna vez la acompañó y que hoy, convertido en atleta, estará a su lado.

A los 46 años, Schleper cumple un sueño que trasciende marcas y números: Ver a su hijo vivir la emoción olímpica. Orgullosa y conmovida, la veterana del equipo mexicano compartió con EL UNIVERSAL Deportes que este momento supera cualquier récord, porque reúne lo que más ama: El esquí y su familia.

“Estamos muy felices de representar a México. Es un sueño cumplido. Fueron muchos años de trabajo para poder tener a mi hijo conmigo. Cuando Lasse era bebé, no pensaba en seguir en el esquí año tras año. Mi pasión lo llevó a la nieve desde los cuatro años y, hace poco, concluimos que era posible lograrlo. Era más una fantasía que una realidad”, comentó.

Sarah, quien portará la bandera nacional en la Ceremonia de Apertura, recordó su emoción al enterarse de la clasificación de su hijo, cuando recibió felicitaciones tanto de gente en Estados Unidos como en México.