Más Información

Las Chivas van a Mazatlán por la quinta victoria consecutiva

Las Chivas van a Mazatlán por la quinta victoria consecutiva

Valora el trabajo de paisanos en EU

Valora el trabajo de paisanos en EU

Sarah Schleper apunta a su mejor actuación con México en Milán‑Cortina

Sarah Schleper apunta a su mejor actuación con México en Milán‑Cortina

Sarah Schleper orgullosa de hacer historia junto a su hijo Lasse Gaxiola en los Olímpicos de Invierno

Sarah Schleper orgullosa de hacer historia junto a su hijo Lasse Gaxiola en los Olímpicos de Invierno

Los Patriots buscan cerrar su invicto como visitantes con broche de oro

Los Patriots buscan cerrar su invicto como visitantes con broche de oro

El legado de Sarah Schleper en la historia olímpica comenzó a trazarse en Nagano 1998, donde vivió su primera participación, representando a Estados Unidos. Aquella joven esquiadora terminó en el lugar 22 del eslalon, un punto de partida que años después la llevaría a brillar en Turín 2006, edición en la que firmó su mejor actuación, al colocarse dentro del Top 10 de la competencia.

Con esa experiencia acumulada y tras su decisión de competir por México a partir de PyeongChang 2018, Schleper ha mantenido su presencia entre los puestos 35 y 41 de su prueba, un rango que aspira a mejorar durante Milán-Cortina 2026.

“Quiero lograr un milagro olímpico. Ya tenemos el de ver a una madre y a su hijo juntos. Quiero pelear lo mejor que pueda, ser rápida y si puedo esquiar como sé hacerlo, con energía positiva y disfrutando cada minuto, para mí ya será un éxito. Este deporte es peligroso, llevamos en los pies los esquíes, que son largos y pesados. Tenemos dos pruebas y se suma el tiempo; si te caes, no hay más oportunidades”, mencionó la experimentada atleta.

Sarah, poseedora de 78 medallas de oro avaladas por la Federación Internacional de Esquí, pidió a los mexicanos que seguirán las competencias que —más allá de pensar en preseas o primeros lugares— disfruten la emoción de ver la bandera de México ondear en un escenario poco habitual para el país.

“Gracias por el apoyo y por aceptarnos como somos. Es un equipo pequeño, pero con la pasión del mundo. Donovan [Carrillo] va a patinar precioso, hay que verlo. Regina [Martínez] y Allan [Corona] tienen una historia increíble, hay que escuchar lo que dicen... Son seres humanos preciosos. Sígannos, va a ser muy padre ver la nieve. ¡Viva México! Y espero que se sientan orgullosos de lo que haremos”, finalizó Schleper.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS