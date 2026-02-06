Convertirse en mexicana significó, para Sarah Schleper, mucho más que un trámite legal: Fue el inicio de una nueva etapa en su carrera y vida. Con el corazón puesto en el país de sus hijos y esposo, la esquiadora encontró en 2014 la motivación para salir del retiro y volver a las pistas, orgullosa de representar a su otra nación en la máxima justa deportiva.

En Milán-Cortina 2026, mutará en leyenda, al alcanzar su séptima participación olímpica, la tercera como representante de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, la esquiadora compartió la satisfacción de portar el uniforme nacional, símbolo de identidad y tributo a su familia, a sus casi 47 años de edad.

“Competí por Estados Unidos muchos años y luego encontré a mi esposo mexicano. Me convenció de participar por México. Pasé cinco años en el proceso para conseguir mi pasaporte y no fue fácil. Aprendí español y me otorgaron el documento por mis hijos. Estos serán mis terceros Juegos Olímpicos con México y estoy muy orgullosa”, expresó.

Schleper vivirá otro momento inolvidable al portar hoy la bandera nacional, junto a Donovan Carrillo, durante la ceremonia de apertura. La esquiadora aseguró que está profundamente enamorada de la cultura mexicana.

“Voy a competir con el corazón de los mexicanos. La cultura mexicana es mucho más rica y profunda que la mía... Sigo aprendiendo. Visito museos y pirámides para conocer más. La gente es increíble por su conexión, la comida es deliciosa. Me gustan el baile y la música; es una cultura que afortunadamente ya forma parte de mí y quiero mostrar al mundo cómo es México”, recalcó.

La Top 10 olímpica en Turín 2006 añadió que busca que el país se sienta orgulloso.

“Mi familia mexicana es importante. Voy con el corazón de los mexicanos a competir en Milán-Cortina y quiero que la gente esté feliz”, finalizó.