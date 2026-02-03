María José Alcalá destaca el verdadero objetivo de México en los Juegos de Invierno

Más Información

Los Juegos Olímpicos de Invierno marcan el inicio del año deportivo para México, con una delegación de cinco atletas, quienes buscan dejar huella en disciplinas poco tradicionales. Más allá de medallas, su presencia representa la oportunidad de acercar estos deportes a nuevas generaciones, para demostrar que el esfuerzo y la preparación también se realizan en nieve y hielo.

La participación es celebrada por María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, quien destaca que el objetivo es que los atletas mejoren sus tiempos y eviten caídas, consolidando así un proceso que fortalezca la imagen del olimpismo nacional.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, Alcalá subrayó que la experiencia en Milán-Cortina será un paso clave para que México continúe con la apertura de espacios en escenarios internacionales.

“La expectativa del Comité Olímpico Mexicano y de todo el país debe ser admirar a los atletas por representarnos. ¿Quién no quiere subir al podio o ganar? Pero sería extraordinario que cada uno pudiera mejorar sus marcas personales. Nos encantaría que Donovan [Carrillo] patine sus dos series y llegue a la final, que no tenga alguna caída y logre una carrera fuerte. No es fácil, ojalá lo disfruten”, mencionó.

