María José Alcalá, la líder sin miedo del Comité Olímpico Mexicano

En un país donde el deporte ha sido históricamente liderado por hombres, María José Alcalá abrió un nuevo capítulo al convertirse en la primera presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Su llegada (2021) no sólo rompió una barrera de 98 años, también envió un mensaje poderoso: Las mujeres tienen la capacidad de transformar las instituciones y marcar el rumbo hacia el futuro.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, la exclavadista subrayó que el papel de las mujeres en el país exige disciplina, visión y compromiso.

“Creo en el empoderamiento de la mujer, pero debe ser con base en resultados, conocimiento y perseverancia, no por el simple hecho de ser mujer. Tenemos que esforzarnos para llegar a un gran cargo. Las mujeres estamos hechas para dar resultados, no hay que tenerle miedo a los cargos. Debemos prepararnos para no quitarles la oportunidad a las que vienen detrás”, mencionó.

Pide no dejar de abrir camino a las que vienen detrás. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

La exatleta olímpica y licenciada en derecho pidió a las mujeres de México no tener miedo al fracaso y levantar la mano.

“No tengan miedo de levantar la mano, ni de equivocarse; siempre pasará la tempestad. Tienen que prepararse, no dejar de estudiar, capacitarse y preguntar cómo mejorar. Hay que tomar decisiones difíciles sin miedo, asumir lo bueno y lo malo”, sentenció.