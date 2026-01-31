Con un grito al cielo y lágrimas de felicidad, Victoria Chávez selló el bicampeonato de México en los World Games 2025. Ese touchdown frente a Estados Unidos no fue sólo una jugada ensayada hasta el cansancio: fue un acto de reivindicación, un recordatorio de que las mujeres mexicanas están listas para ocupar el lugar que les corresponde en la élite deportiva mundial.

Su nominación como Atleta del Año en los World Games 2026, junto a Maya Becerra y Laura Burgos, confirma que el talento femenino no es excepción, sino una realidad contundente.

Victoria lo expresó con claridad: todas son ganadoras. En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, la chihuahuense afirmó que las mujeres mexicanas ya no son espectadoras, sino protagonistas.

“Yo ya me siento una ganadora por el hecho de compartir esta nominación con otras dos grandes mujeres mexicanas. Ellas también abren puertas para más niñas, ya ganamos todas. Tres mexicanas ante el mundo compitiendo contra hombres y equipos; es especial que nos volteen a ver, porque significa que estamos haciendo las cosas bien”, declaró.

Chávez, quien combina su pasión por el deporte con una maestría en Innovación y desarrollo, subrayó la valía de las mujeres en la sociedad y aceptó ser una voz, gracias a su trayectoria en el alto rendimiento.

“Estoy segura de que la mujer mexicana es valiente, determinada y sabe ir por lo que quiere. Nosotras no nos conformamos con un ‘no’, siempre buscamos el ‘sí’. Las mexicanas tenemos hambre de ser vistas en el mundo y de que nos escuchen”.

Tras un 2025 lleno de éxitos para el deporte mexicano, en el que las mujeres aportaron la mayor cantidad de preseas, Chávez lanzó un mensaje para que ninguna se detenga ante las presiones sociales.

“Siempre estoy atenta a las redes sociales y agradezco los mensajes de todas las chicas. Me encantaría decirles que son suficientes, que no hace falta encajar. Hay que gritar quién eres con fuerza. Estoy segura de que estamos listas para ir por todo”, dijo.