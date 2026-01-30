Árbitras mexicanas dirigirán en la Supercopa Femenil de la FIFA; estarán en la histórica Gran Final

La Supercopa Femenil de la FIFA tendrá representación mexicana con Katia Itzel García, Karen Jannet Díaz, Sandra Ramírez, Karen Hernández y Diana Stephania Pérez en lo que conformará un histórico equipo arbitral tricolor.

En la Gran Final que las escuadras femeniles de Arsenal y Corinthians jugarán bajo la noche del Arsenal Stadium de Londres, Inglaterra, el cuerpo arbitral de las mexicanas se encargará de impartir justicia. Esto, según informó la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol.

“La presencia de este grupo de árbitras en una final de talla mundial representa un orgullo para el arbitraje mexicano y un reconocimiento al esfuerzo, preparación y compromiso de nuestras oficiales en el futbol internacional”, destacó la Comisión en un comunicado.

En su primera edifición, la Final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA se jugará el próximo domingo, 1 de febrero. El Arsenal Femenil selló su pase al duelo definitivo después de la goleada (0-6) que le propinó a ASFAR del balompié marroquí. Mientras que Corinthians aseguró su boleto gracias a que eliminó a Gotham FC con un solitario gol.

“La Comisión de Árbitros felicita a cada una de ellas por este logro y reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo y la participación de árbitras y árbitros mexicanos en las más altas competencias del futbol mundial”, sentenció el organismo deportivo.

Lee también La mexicana Katia Itzel García es reconocida como la sexta mejor árbitra del mundo

Katia Itzel García, entre las mejores árbitras del mundo en 2025. FOTO: Imago7

Éstas son las designaciones para las cinco árbitras mexicanas en la Supercopa de la FIFA

• Katia Itzel García Mendoza – Árbitra central.

• Karen Janett Díaz Medina – Árbitra asistente

• Sandra Ramírez Alemán – Árbitra asistente

• Karen Hernández Andrade – Cuarta árbitro.

• Diana Stephania Pérez Borja – Asistente de VAR.

Lee también Katia Itzel García está lista para representar a México en el Mundial 2026, asegura Edgardo Codesal