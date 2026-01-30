Más Información

Liga MX: FC Juárez vs Cruz Azul EN VIVO / Horario y canal para ver partido de la Jornada 4

Serie del Caribe 2026: Fechas y horarios de los partidos de México

Liga MX: Pumas vs Santos EN VIVO – Jornada 4 del Clausura 2026; HOY, viernes 30 de enero

Árbitras mexicanas dirigirán en la Supercopa Femenil de la FIFA; estarán en la histórica Gran Final

Liga MX: Puebla vs Toluca EN VIVO - Jornada 4 del Clausura 2026 - HOY, viernes 30 de enero

La Supercopa Femenil de la FIFA tendrá representación mexicana con Katia Itzel García, Karen Jannet Díaz, Sandra Ramírez, Karen Hernández y Diana Stephania Pérez en lo que conformará .

En la Gran Final que las escuadras femeniles de Arsenal y Corinthians jugarán bajo la noche del Arsenal Stadium de Londres, Inglaterra, el cuerpo arbitral de las mexicanas se encargará de impartir justicia. Esto, según informó la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol.

“La presencia de este grupo de árbitras en una final de talla mundial representa un orgullo para el arbitraje mexicano y un reconocimiento al esfuerzo, preparación y compromiso de nuestras oficiales en el futbol internacional”, destacó la Comisión en un comunicado.

En su primera edifición, la Final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA se jugará el próximo domingo, 1 de febrero. El Arsenal Femenil selló su pase al duelo definitivo después de la goleada (0-6) que le propinó a ASFAR del balompié marroquí. Mientras que Corinthians aseguró su boleto gracias a que eliminó a Gotham FC con un solitario gol.

“La Comisión de Árbitros felicita a cada una de ellas por este logro y reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo y la participación de árbitras y árbitros mexicanos en las más altas competencias del futbol mundial”, sentenció el organismo deportivo.

Katia Itzel García, entre las mejores árbitras del mundo en 2025. FOTO: Imago7
Éstas son las designaciones para las cinco árbitras mexicanas en la Supercopa de la FIFA

Katia Itzel García Mendoza – Árbitra central.

Karen Janett Díaz Medina – Árbitra asistente

Sandra Ramírez Alemán – Árbitra asistente

Karen Hernández Andrade – Cuarta árbitro.

Diana Stephania Pérez Borja – Asistente de VAR.

Sandra Ramírez, Katia Itzel García y Karen Díaz forman parte del equipo arbitral que participará en la Final de la Supercopa Femenina que se disputará en Londres . Foto: Imago7
