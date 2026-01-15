Jurgen Damm critica arbitraje tras derrota del América: "Sigan creyendo que les ayudan"

América sumó hace unas horas una dolorosa derrota en el Clausura 2026 de la Liga MX, al caer en casa (0-2) ante Atlético de San Luis, que aprovechó el mal momento del equipo de André Jardine para regresar con los tres puntos.

El resultado, además de generar la molestia de los aficionados azulcremas, estuvo envuelto en polémica luego de la expulsión de Ramón Juárez, defensor que, apenas con 20 minutos en la cancha, dejó a su equipo con un hombre menos.

Lee también Miguel Herrera propone a Guillermo Ochoa como titular de México en el Mundial

La decisión del árbitro central generó un debate en redes sociales, dividiendo las opiniones sobre si era justa o un error. A esa discusión se sumó Jurgen Damm, exjugador de las Águilas, quien explotó por lo ocurrido.

Mediante sus redes sociales, el también exjugador de Tigres recalcó que todo había sido un error y pidió a los antis dejar de pensar que siempre se ayuda a la institución.

Lee también Arturo Brizio se enoja por falla en plena transmisión de la Liga MX: “¡P... madre! ¡Qué desesperación!”

"Síganse creyendo la historia de que le ayudan al América, increíble cómo las televisoras los han hecho creer una gran mentira. #NoEraRoja", escribió.

América buscará recuperar la confianza este fin de semana, al enfrentar en Hidalgo a Pachuca, equipo que llegará ante su gente tras vencer a León.