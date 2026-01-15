Más Información
Arturo Brizio se enoja por falla en plena transmisión de la Liga MX: “¡P... madre! ¡Qué desesperación!”
La Liga MX concluyó hace unas horas la fecha dos del Clausura 2026, una jornada llena de emociones que dejó como número uno de la clasificación general a Chivas, quien con seis unidades comparte el liderato con Toluca.
La escuadra de Gabriel Milito, que se despidió de varias estrellas y se reforzó con jóvenes, derrotó de manera agónica el pasado martes (0-1) a Bravos de Juárez, gracias a la anotación de Yael Padilla en tiempo de compensación.
El juego, transmitido por FOX, vivió un momento que pronto se volvió viral, al mostrar a Arturo Brizio, analista arbitral del compromiso y de la cadena, enojado ante la falta de contundencia de los tapatíos, en especial por un mal pase de Padilla.
"¡P... madre! ¡Qué desesperación!", se pudo escuchar pese a los comentarios de sus compañeros, quienes, al darse cuenta de que la grosería salió al aire, reaccionaron con risas ante lo ocurrido.
Guadalajara intentará mantener su buena racha de resultados este fin de semana, al enfrentar a Querétaro, un equipo que no ha logrado establecer las conexiones necesarias y únicamente suma un punto.
