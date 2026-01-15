Arturo Brizio se enoja por falla en plena transmisión de la Liga MX: “¡P... madre! ¡Qué desesperación!”

La Liga MX concluyó hace unas horas la fecha dos del Clausura 2026, una jornada llena de emociones que dejó como número uno de la clasificación general a Chivas, quien con seis unidades comparte el liderato con Toluca.

La escuadra de Gabriel Milito, que se despidió de varias estrellas y se reforzó con jóvenes, derrotó de manera agónica el pasado martes (0-1) a Bravos de Juárez, gracias a la anotación de Yael Padilla en tiempo de compensación.

Lee también Máscara Dorada y Persephone, las nuevas estrellas de la lucha libre mexicana que tienen contrato en Estados Unidos

El juego, transmitido por FOX, vivió un momento que pronto se volvió viral, al mostrar a Arturo Brizio, analista arbitral del compromiso y de la cadena, enojado ante la falta de contundencia de los tapatíos, en especial por un mal pase de Padilla.

"¡P... madre! ¡Qué desesperación!", se pudo escuchar pese a los comentarios de sus compañeros, quienes, al darse cuenta de que la grosería salió al aire, reaccionaron con risas ante lo ocurrido.

Lee también Memes del América vs San Luis: la caída azulcrema desata risas en redes

Guadalajara intentará mantener su buena racha de resultados este fin de semana, al enfrentar a Querétaro, un equipo que no ha logrado establecer las conexiones necesarias y únicamente suma un punto.