Xalapa, Veracruz.— Al asegurar que la transformación comenzada en 2018 aún necesita más tiempo con el fin de consolidarse, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que “no es suficiente el tiempo que llevamos” en el gobierno y llamó a los jóvenes mexicanos a continuar impulsando el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) sin dar marcha atrás.

Durante una asamblea de Jóvenes Construyendo el Futuro, celebrada en el Museo Kaná de Xalapa, Veracruz, la mandataria federal sostuvo que su administración busca garantizar derechos a las nuevas generaciones a través de programas sociales, acceso a la educación y oportunidades de empleo.

“¿Es suficiente el tiempo que llevamos? No, hay que seguir. Lo que no podemos es echarnos para atrás, porque México empezó a cambiar en 2018 a un país distinto, que toma en cuenta la dignidad de todas y todos los mexicanos”, comentó ante cientos de jóvenes.

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Sheinbaum destacó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha recibido una inversión de 170 mil millones de pesos en siete años y medio, con la finalidad de brindar experiencia laboral a quienes enfrentan dificultades para incorporarse al mercado de trabajo.

Rechazó que la falta de estudio o empleo entre los jóvenes sea responsabilidad individual y señaló que durante años los gobiernos no generaron las condiciones necesarias para su desarrollo.

“No es culpa del joven, es culpa de un gobierno que no generó las condiciones para que eso ocurriera”, dijo.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante Asamblea de Jóvenes Construyendo el Futuro realizada en Xalapa, Veracruz (06/06/2026). Foto: Presidencia

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Asimismo, criticó el uso del término “ninis”, utilizado en administraciones pasadas con la intención de referirse de forma despectiva a quienes no estudiaban ni trabajaban, y aseguró que su gobierno busca garantizar derechos y no nada más ofrecer oportunidades.

En su mensaje, la titular del ejecutivo federal también destacó las acciones para ampliar la cobertura educativa, entre ellas la creación de 200 mil nuevos espacios en preparatorias y 330 mil lugares en universidades públicas gratuitas.

“Estamos yendo a los lugares más apartados para que los jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar la preparatoria tengan un espacio para hacerlo y que no se les pase por la cabeza vincularse con algún grupo delictivo”, señaló.

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Acompañada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, Claudia Sheinbaum dedicó parte de su discurso a repasar diferentes episodios históricos del país, desde la Independencia y las Leyes de Reforma hasta la Revolución Mexicana y la llegada de la Cuarta Transformación.

Al cierre del acto, hizo un llamado a los jóvenes a sentirse orgullosos de su identidad nacional y a defender a México.

“Siéntanse orgullosos de lo que somos. Ser mexicano es extraordinario, es un privilegio. Siempre luchen por su patria. Los mexicanos tenemos al menos cuatro amores: el amor por la familia, el amor por el prójimo, el amor por la naturaleza y uno muy importante, el amor por la patria”, expresó.

Finalmente, la mandataria federal sostuvo que México vive una etapa distinta y argumentó que el país cuenta con una Presidenta que cree en el potencial de la nación y de su juventud para continuar con el proceso de transformación.

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