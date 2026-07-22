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China advirtió este miércoles sobre posibles represalias contra una ley francesa destinada a frenar el auge de la llamada moda ultrarrápida, tachando la normativa de "discriminatoria" y contraria a los principios comerciales.
La ley, aprobada por el Parlamento francés a finales del mes pasado y que entrará en vigor el 1 de septiembre, aplicará penalizaciones financieras a algunos artículos y afecta principalmente a grandes plataformas asiáticas de comercio electrónico como Shein, Temu y AliExpress.
Estas empresas de 'fast fashion' son conocidas por vender grandes volúmenes de ropa de baja calidad a precios muy bajos, lo que también contribuye a la contaminación de la industria textil, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero.
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Un portavoz no identificado del Ministerio de Comercio de Beijing afirmó que la ley, "bajo la excusa de establecer los llamados estándares de 'protección ambiental' y 'sostenibilidad', en realidad implementa medidas excluyentes".
La normativa podría violar el principio de no discriminación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según el portavoz, y "constituye una barrera comercial contra China".
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Las sanciones francesas, que entrarán en vigor el 1 de septiembre, se aplicarán a ciertos productos textiles y aumentarán con el tiempo.
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La nueva ley también prohibirá la publicidad de marcas de ropa barata y fabricada en serie, incluyendo a los influencers en redes sociales.
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El ministro de Comercio francés, Serge Papin, declaró el mes pasado que las tres empresas asiáticas eran los principales objetivos de la ley, a las que acusó de impulsar el auge de la moda ultrarrápida.
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ss
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