Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó un dictamen, aprobado en el gobierno de Barack Obama, que sirve de base para la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, un giro radical al que se oponen científicos y defensores del medioambiente.

Trump defendió la medida como "la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense" y aseguró que rebajará enormemente los costes para fabricantes de vehículos y consumidores.

"Esta medida ahorrará billones de dólares a los consumidores estadounidenses y reducirá el costo promedio de un vehículo nuevo en casi 3 mil dólares. Piénsenlo. Durante mi campaña, prometí eliminar 10 regulaciones antiguas por cada regulación nueva, y lo hemos superado", dijo Trump en el acto celebrado en la Casa Blanca, en el que estuvo acompañado por el administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Lee Zeldin.

El pasado marzo la EPA ya anunció que revisaría una treintena de regulaciones con respecto a gases contaminantes, provocando la condena de distintas organizaciones medioambientales.

El dictamen, aprobado durante el primer mandato de Obama, estableció que seis gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera terrestre y emitidos por los motores de combustión de los coches, como el dióxido de carbono o el óxido nitroso, suponen un riesgo para la salud.

Today, the Trump administration repealed the endangerment finding: the ruling that served as the basis for limits on tailpipe emissions and power plant rules. Without it, we’ll be less safe, less healthy and less able to fight climate change — all so the fossil fuel industry can… — Barack Obama (@BarackObama) February 12, 2026

La norma, conocida como “conclusión de peligro", es el sustento legal de casi todas las regulaciones climáticas de la Ley de Aire Limpio para vehículos motorizados, plantas de energía y otras fuentes de contaminación que están calentando el planeta.

Expertos señalan que seguramente habrá impugnaciones legales contra una medida que deroga todas las normas de emisiones de gases de efecto invernadero para autos y camiones, y que podría desatar un desmantelamiento más amplio de las regulaciones climáticas sobre fuentes fijas, como las plantas de energía e instalaciones de petróleo y gas. Anular la conclusión “provocará más caos” que otras acciones del gobierno de Trump para revertir normas ambientales, afirmó Ann Carlson, profesora de derecho ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

La reacción de Obama fue inmediata. "Hoy, la administración Trump ha revocado la conclusión de peligro: la resolución que servía de base para limitar las emisiones de los tubos de escape y las normas sobre centrales eléctricas. Sin ella, estaremos menos seguros, menos sanos y menos capacitados para luchar contra el cambio climático". Se quejó de que Trump actúa "para que la industria de los combustibles fósiles pueda ganar aún más dinero".

Desde su retorno al poder en enero de 2025, el mandatario republicano ha subrayado su intención de eliminar regulaciones para los vehículos de gasolina y limitar los subsidios federales para los eléctricos, además de condenar el uso de energías renovables como la solar o la eólica, con su Gobierno cancelando varios proyectos de este tipo en estados demócratas.

