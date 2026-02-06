La Casa Blanca se quejó de lo que calificó como "falsa indignación" después de que el presidente Donald Trump publicara un video en el que aparecían el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle caracterizados como monos.

"Es un vídeo meme de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de 'El rey león'. Por favor, dejen de fingir indignación e informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una declaración a la AFP.

El presidente Trump publicó en Truth Social el jueves un video de poco más de un minuto en el que vertía teorías conspirativas sobre las elecciones y en el que al final aparecen los Obama con sus rostros sobrepuestos en cuerpos de monos, con unas palmeras de fondo.

El video repite afirmaciones falsas sobre la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems, que según la versión de Trump colaboró en el fraude electoral en las elecciones presidenciales que perdió frente al demócrata Joe Biden en 2020.

