Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

EN VIVO La mañanera de Sheinbaum, 06 de febrero de 2026; sigue aquí la transmisión

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

Sheinbaum presenta en la mañanera a nuevo comandante de la Guardia Nacional; general Guillermo Briceño releva a Hernán Cortés

FGR: Diego Rivera secuestró a candidatos morenistas en 2021; así operaba la red criminal del alcalde en Tequila, ligada al CJNG

Entre unidad, respaldo y limpieza en los zapatos

México será un país más competitivo al cerrar brechas de género: Fernanda García, directora de Sociedad del IMCO

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

“Videovigilancia, clave para el Mundial 2026”: Salvador Guerrero, coordinador del C5

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", comparece de nuevo ante juez en Tabasco; Fiscalía estatal presenta testigos

La se quejó de lo que calificó como "falsa indignación" después de que el presidente Donald Trump publicara un video en el que aparecían el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle caracterizados como monos.

"Es un vídeo meme de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de 'El rey león'. Por favor, dejen de fingir indignación e informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una declaración a la AFP.

El presidente Trump publicó en Truth Social el jueves un video de poco más de un minuto en el que vertía teorías conspirativas sobre las elecciones y en el que al final aparecen los Obama con sus rostros sobrepuestos en cuerpos de monos, con unas palmeras de fondo.

El video repite afirmaciones falsas sobre la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems, que según la versión de Trump colaboró en el fraude electoral en las elecciones presidenciales que perdió frente al demócrata Joe Biden en 2020.

