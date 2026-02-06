Washington.— El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, presumió ayer que gracias a los ataques que ordenó el presidente Donald Trump contra supuestas narcolanchas en el Caribe, narcotraficantes han decidido suspender “indefinidamente” operaciones relacionadas con drogas.

“VICTORIA: Algunos de los principales narcotraficantes en la zona de responsabilidad del @SOUTHCOM [Comando Sur] han decidido cesar todas las operaciones relacionadas con narcóticos debido a los recientes ataques cinéticos [muy eficaces] en el Caribe”, escribió en su cuenta personal de X. “Esto es disuasión a través de la fuerza”, añadió, antes de afirmar que el presidente Trump “está SALVANDO vidas estadounidenses”.

En septiembre, Trump ordenó atacar embarcaciones sospechosas de traficar drogas en el Caribe y el Pacífico. Al menos 126 personas han muerto en 36 ataques conocidos. Organizaciones como Human Ri- ghts Watch (HRW) afirman que este tipo de acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales. Trump defiende que EU cuenta con información de inteligencia creíble que señala que se trata de narcoembarcaciones y, según Trump, gracias a estos ataques, el tráfico de drogas a EU vía marítima ha disminuido en 97%. El mandatario ha advertido que, tras el éxito de estas operaciones, ahora atacarán las drogas trasladadas vía terrestre.

Mientras, la agencia AP informó ayer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dirige su atención directamente a las fuentes financieras de los cárteles de drogas más violentos de México, enfocándose en intermediarios financieros que, según los fiscales, se han adaptado a la intensificación de la aplicación de la ley al canalizar cada vez más las ganancias del narcotráfico mediante criptomonedas desde ciudades estadounidenses hacia los líderes de los cárteles en México.

Los casos de cuatro acusados enviados recientemente de México a EU para ser procesados ofrecen un vistazo a las oscuras redes de lavado de dinero que permiten que el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos violentos sigan introduciendo drogas.