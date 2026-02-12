Los Ángeles. Un juez federal ordenó este jueves a la Administración del presidente Donald Trump facilitar a decenas de venezolanos, enviados el año pasado a una prisión de seguridad en El Salvador, el regreso a Estados Unidos para que continúen sus procesos de inmigración, si así lo desean.

La decisión judicial representa un revés mayor para el mandatario estadounidense en su campaña de deportaciones masivas.

ss/mcc