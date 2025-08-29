Más Información

Mudanza y despedida de la vieja Suprema Corte; entre retratos y papeleo, así viven el último día laboral

Mudanza y despedida de la vieja Suprema Corte; entre retratos y papeleo, así viven el último día laboral

SRE responde a "oferta" de Ted Cruz; seguridad en nuestro país es tarea exclusiva de autoridades mexicanas, afirma

SRE responde a "oferta" de Ted Cruz; seguridad en nuestro país es tarea exclusiva de autoridades mexicanas, afirma

Liga MX respalda al América; acusa a la alcaldía Benito Juárez por aplicar una sanción "sin escuchar a las partes"

Liga MX respalda al América; acusa a la alcaldía Benito Juárez por aplicar una sanción "sin escuchar a las partes"

Jueza federal de EU bloquea deportaciones rápidas de migrantes; se viola debido proceso, afirma

Jueza federal de EU bloquea deportaciones rápidas de migrantes; se viola debido proceso, afirma

Buque lanzamisiles de EU ingresa al canal de Panamá rumbo al Caribe; continúa despliegue naval

Buque lanzamisiles de EU ingresa al canal de Panamá rumbo al Caribe; continúa despliegue naval

Atrás quedó el riesgo de recesión, asegura Jonathan Heath, subgobernador de Banxico; advierte economía debilitada y estancada

Atrás quedó el riesgo de recesión, asegura Jonathan Heath, subgobernador de Banxico; advierte economía debilitada y estancada

Ratifican censura contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge González por caso Sansores; ordena supervisión permanente

Ratifican censura contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge González por caso Sansores; ordena supervisión permanente

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr; es señalado por nexos con el Cártel de Sinaloa

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr; es señalado por nexos con el Cártel de Sinaloa

Rinde protesta Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado; Noroña se despide del cargo

Rinde protesta Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado; Noroña se despide del cargo

Avioneta se desploma en Reynosa, Tamaulipas; reportan un muerto y dos lesionados

Avioneta se desploma en Reynosa, Tamaulipas; reportan un muerto y dos lesionados

"¡Fuera Noroña!" Protestan en su casa de Tepoztlán; inmueble no me pertenece, lo estoy pagando, dice legislador

"¡Fuera Noroña!" Protestan en su casa de Tepoztlán; inmueble no me pertenece, lo estoy pagando, dice legislador

Lamentos, quejas y videos en el Senado; continúan acusaciones entre Noroña, "Alito" y sus bancadas

Lamentos, quejas y videos en el Senado; continúan acusaciones entre Noroña, "Alito" y sus bancadas

Una jueza federal bloqueó temporalmente este viernes las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados del gobierno de , dando la razón a grupos de derechos civiles que argumentaron que la medida supone una violación del debido proceso legal.

En enero, Trump restableció la ", una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.

La jueza Jia Cobb, de Washington D. C., emitió un dictamen en el que critica la medida, pilar de la campaña de prometida por Trump, opinando que "prioriza la rapidez" y "llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado".

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuánto dinero da la pensión Pemex? Requisitos y montos actualizados. Foto: Adobe / Pemex

¿Cuánto dinero da la pensión Pemex? Requisitos y montos actualizados

Sheinbaum y CFE lanzan proyecto solar para que mexicanos paguen menos de luz. Foto: Adobe / CFE / EFE

Sheinbaum y CFE lanzan proyecto solar para que mexicanos paguen menos de luz

Visa americana. Foto: iStock

Trump busca limitar la estadía de estudiantes extranjeros en Estados Unidos (visa F y J)

Visa americana: iStock/ Khosrork/

Habrá CAMBIOS en la entrevista para obtener la visa americana a partir de septiembre

Visa americana. Foto: iStock

¿Cuántas veces puedo entrar a Estados Unidos con una visa de turista B1/B2?