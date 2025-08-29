Corte de apelaciones complica las ambiciones de Trump; declara inconstitucionales aranceles, pero los deja vigentes

Una corte federal de apelaciones dictaminó el viernes que el presidente Donald Trump no tenía derecho legal a imponer aranceles amplios, pero los mantuvo vigentes por ahora.

Según el texto de la resolución, "la ley otorga al presidente amplios poderes para tomar diversas medidas en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles y otros impuestos".

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal dictaminó que Trump no estaba legalmente autorizado a declarar emergencias nacionales e imponer impuestos a las importaciones en casi todos los países del mundo, confirmando en gran medida una decisión de mayo de un tribunal comercial federal especializado en Nueva York.

El caso se refiere a los aranceles globales. La orden no incluyó los aranceles del 25 % sobre automóviles, autopartes, acero o aluminio.

El fallo devolvió dos impugnaciones a los gravámenes al tribunal inferior para que analizara nuevamente si se excedió al bloquear los aranceles a nivel nacional.

La decisión complica las ambiciones de Trump de revolucionar por completo décadas de política comercial estadounidense por su cuenta. Trump cuenta con leyes alternativas para imponer impuestos a las importaciones, pero estas limitarían la velocidad y la severidad con la que podría actuar. Sus aranceles —y la forma errática en que los ha implementado— han sacudido los mercados globales, distanciado a los socios comerciales y aliados de Estados Unidos y generado temores de un aumento de precios y una desaceleración del crecimiento económico.

"¡Todos los aranceles siguen vigentes!"

A través de Truth Social, Trump reaccionó: "¡TODOS LOS ARANCELES SIGUEN VIGENTES! Hoy una Corte de Apelaciones Altamente Partidaria dijo incorrectamente que nuestros aranceles deben ser eliminados, pero ellos saben que Estados Unidos ganarán al final.

"Si estos aranceles se eliminaran, sería un desastre total para el país. Nos debilitaría financieramente, y tenemos que ser fuertes. EU ya no tolerará enormes déficits comerciales y aranceles injustos y barreras comerciales no arancelarias impuestas por otros países, amigos o enemigos, que socavan nuestros fabricantes, agricultores, y todos los demás", mencionó en la red.

Siguió: "Si se permite que se mantenga, esta decisión destruiría literalmente a Estados Unidos. Al comienzo de este fin de semana del Día del Trabajo, todos debemos recordar que los aranceles son la mejor herramienta para ayudar a nuestros trabajadores, y apoyar a las empresas que producen grandes productos MADE IN AMERICA. Durante muchos años, los aranceles se les permitió ser utilizado en contra de nosotros por nuestros políticos indiferentes e imprudentes. Ahora, con la ayuda de la Corte Suprema de EU, los usaremos para el beneficio de nuestra Nación, y ¡Haremos a América Rica, Fuerte y Poderosa de Nuevo! Gracias por su atención a este asunto".

