Rinde protesta Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado; Noroña se despide del cargo

Lamentos, quejas y videos en el Senado; continúan acusaciones entre Noroña, "Alito" y sus bancadas

Ted Cruz envía mensaje a Sheinbaum tras rechazo a solicitudes de EU; "México debería aceptar nuestra oferta como amigos"

Cae en Guerrero Gabriel "N", objetivo prioritario de EU; es ligado a un feminicidio, robo y fraude

Secretaría Anticorrupción revela pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro; reciben hasta un millón de pesos

Pensión Mujeres Bienestar 2025: A 2 días de concluir el registro, Ariadna Montiel llama a inscribirse; checa aquí los detalles

¿"Alito" Moreno tendrá protección especial tras trifulca con Noroña?; esto responde Sheinbaum

¿Invitó Sheinbaum a AMLO a su primer informe de gobierno?; esto responde la Presidenta

Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Transportistas posponen megamarcha del 1 de septiembre; continúa diálogo con el gobierno capitalino, señalan

Detienen a “El Loco Bryan”, presunto integrante de “La Unión Tepito”, en la colonia Guerrero

Caracas.- La vicepresidenta ejecutiva de , Delcy Rodríguez, advirtió a Estados Unidos que si agrede a su país, esto será su "calamidad" y "pesadilla", luego de que el país norteamericano planteara un despliegue militar en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Les va a ir peor si se atreven a la agresión. Les va a ir mucho peor. Seremos su calamidad, seremos su pesadilla, y significará también la inestabilidad de todo este continente", dijo Rodríguez desde el estado Carabobo (norte), donde participó en la jornada de alistamiento para defender a Venezuela de las "amenazas" que considera por parte de Estados Unidos.

"Cálmense, señores halcones de los Estados Unidos. Cálmense, tranquilícense, porque les van a causar un gran daño a su propio país y Venezuela estará lista y preparada. El pueblo venezolano está listo y preparado", agregó, sin mencionar nombres, en referencia a los políticos estadounidenses que favorecen el intervencionismo.

Venezolanos participan en una jornada de alistamiento de la Milicia Bolivariana de Venezuela, en Caracas. FOTO: RONALD PENA R. EFE
Venezolanos participan en una jornada de alistamiento de la Milicia Bolivariana de Venezuela, en Caracas. FOTO: RONALD PENA R. EFE

Asimismo, Rodríguez manifestó que quienes "están pensando" en una "agresión militar" contra Venezuela también "les va a ir muy mal" y expresó que el país está listo para la defensa.

"Estamos listos por Venezuela, estamos prestos por Venezuela. Que nadie se atreva con nosotros porque hemos demostrado en la historia una épica intachable, inquebrantable, de soberanía y autodeterminación", aseguró la vicepresidenta en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Este viernes, Venezuela realiza la segunda etapa de alistamiento de milicianos, que se extenderá hasta el sábado, por "la defensa" del país ante las "amenazas" de Estados Unidos que denuncia el gobierno de Nicolás Maduro, que acusa a la Administración de Donald Trump de desplegar "buques de guerra" en el mar Caribe como parte de sus "acciones hostiles".

Según el gobierno, los venezolanos que quieran alistarse podrán acudir a 945 puntos en el país, cuando en la primera etapa, los pasados 23 y 24 de agosto, se habilitaron puestos de registro en 15 mil 751 de las llamadas "bases populares de defensa integral", así como en cuarteles militares y plazas.

Washington, que duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusa al líder chavista de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".

