Más Información
"Alito" responde a Sheinbaum por compararlo con un porro tras trifulca con Noroña; que la Presidenta se dedique a gobernar, pide
Privilegiaré el diálogo sin renunciar a mi trayectoria de izquierda: Laura Itzel Castillo; pide respeto en el Senado
NFL: Los Cowboys enviaron a Micah Parsons a Green Bay; el defensivo firmó un contrato histórico con los Packers
Sheinbaum se reúne con el vicepresidente Geraldo Alckmin; descarta firma de tratado de libre comercio con Brasil
Militantes priistas se manifiestan en apoyo a "Alito" Moreno tras trifulca con Noroña; marcharán hacia el Senado
Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado
Publican decreto para prohibir importación de calzado terminado; buscan beneficiar a la industria nacional
Vinculan a proceso a presunto integrante del "Sindicato Los 300”; lo acusan de privación de la libertad de policías en Ecatepec
El presidente Nicolás Maduro dijo que "no hay forma" de que una fuerza extranjera invada Venezuela, en medio de las operaciones militares anunciadas por Estados Unidos en el Caribe, que el gobernante izquierdista ve como una "amenaza" a su país.
"Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio. No han podido, ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela", dijo Maduro en un acto oficial con militares. "Hoy estamos más preparados que ayer y tenemos más apoyo internacional que nunca antes", siguió. "A cada amenaza, una respuesta".
Lee también Muchos países latinoamericanos apoyan despliegue de EU en el Caribe, según la Casa Blanca; aplauden operaciones militares, dice
Singapur va contra proveedores de vapeadores; los castigará con 15 latigazos y hasta 20 años de cárcel en Bangkok
desa/mgm