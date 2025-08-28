La Casa Blanca subrayó este jueves que muchos países latinoamericanos apoyan la iniciativa militar de Estados Unidos, que incluye un gran despliegue de varios buques e infantes de marina en el Caribe, para combatir el tráfico de drogas en el que asegura está involucrado el Gobierno de Venezuela.

"Muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la administración, y el presidente (Donald Trump) está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia", dijo hoy en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Como he dicho antes desde este podio, el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo. Es el líder fugitivo de este cártel. Ha sido acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas a nuestro país", añadió la portavoz.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró esta semana que la iniciativa de Washington cuenta con el apoyo de países como Argentina, Paraguay, Ecuador, Guyana o Trinidad y Tobago, y que sus Gobiernos han manifestado su disposición a colaborar en acciones conjuntas contra el narcotráfico.

"El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Foto: EFE

Al ser preguntada sobre si el enorme volumen del despliegue apunta a la posibilidad de que Donald Trump esté considerando lanzar ataques contra instalaciones militares en territorio venezolano, Leavitt se limitó a señalar que no se adelantará "al presidente con respecto a ninguna acción militar".

Más de 4 mil militares, entre ellos unos 2 mil marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles, han sido movilizados por la Administración Trump para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico.

El contingente incluye tres destructores (USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson), tres buques de transporte anfibio (USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale), el crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino de propulsión nuclear USS Newport News.

Marco Rubio apuntó a que el operativo se enmarca en los esfuerzos de Washington por combatir al "Cártel de los Soles", una reconocida organización criminal compuesta por militares venezolanos que EU ha designado como grupo terrorista pero que diversos expertos consideran que opera como una entidad desestructurada.

