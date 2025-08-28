Más Información

ICE ofrece recompensa de 10 mdd por hijo de "El Chapo"; Alfredo Guzmán "debe ser considerado armado y peligroso", dice

Sheinbaum reacciona a trifulca entre Noroña y "Alito" Moreno en el Senado; "muestra lo que es el PRIAN", señala

Continúa Morena con ventaja para renovar diputados en 2027: encuesta

Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Laura Itzel Castillo presidirá el Senado; relevará a Fernández Noroña

Publican decreto para prohibir importación de calzado terminado; buscan beneficiar a la industria nacional

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

"EU no olvida cuando hay un atentado contra sus instituciones"; Francisco Rivas analiza presiones de Trump en Con los de Casa

Artículo 19 condena difusión de información de Azucena Uresti por Noroña; periodista fue amenazada por cárteles, recuerda

Son 349 los puntos recurrentes de encharcamientos en CDMX

“Tenemos que trabajar para disminuir la pobreza”

. Médicos indicaron que un niño se encuentra en "estado crítico" y dos personas más en "estado grave", tras resultar heridos en el tiroteo contra la escuela católica de La Anunciación en Minneapolis del miércoles en el que fallecieron dos menores y 17 personas resultaron heridas, entre ellos 14 menores de edad.

El director ejecutivo interino del hospital Hennepin Healthcare, Thomas Klemond, informó en conferencia de prensa que está atendiendo a nueve pacientes involucrados en el tiroteo escolar y que uno de los menores tiene un diagnostico reservado por su condición crítica.

Otras seis personas, cinco menores entre ellos, se encuentran en buen estado y otros dos están en estado grave, agregó Klemond.

El tiroteo se produjo el miércoles en la iglesia católica romana de la Anunciación de Minneapolis, en el estado de Minnesota. Foto: EFE
El tiroteo se produjo el miércoles en la iglesia católica romana de la Anunciación de Minneapolis, en el estado de Minnesota. Foto: EFE

Por su parte, Marty Scherer, jefe del Servicio Médico de Emergencia (EMS), dijo que un niño había recibido un disparo con una escopeta en la espalda mientras cubría a uno de sus compañeros.

A su vez, el Hospital Infantil de Minnesota publicó un comunicado informando que cuatro menores fueron dados de alta y otros tres permanecen bajo sus cuidados.

El miércoles, un hombre de 23 años identificado como Robin Westman, tiroteo la iglesia de la escuela católica de La Anunciación para niños de entre 5 y 14 años en el sur de Minneapolis.

Westman asesinó a dos niños de 8 y 10 años y dejó 17 heridos antes de suicidarse, de acuerdo con datos ofrecidos por la policía local.

