La policía de Minneapolis informó que tres personas murieron, incluyendo el agresor, y 17 resultaron heridas por el tiroteo en una escuela católica de la ciudad, en pleno regreso a clases después de las vacaciones de verano.
Hombre dispara contra niños
El hombre armado, de unos 20 años, "comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa", dijo a los periodistas el jefe de policía de Mineápolis, Brian O'Hara.
"Dos niños pequeños, de ocho y diez años, murieron donde estaban sentados en los bancos", dijo O'Hara, y agregó que otras 17 personas resultaron heridas, incluidos 14 niños.
Tirador se quita la vida
El hombre armado disparó con un rifle, una escopeta y una pistola antes de quitarse la vida en el estacionamiento, según el jefe de policía.
maot