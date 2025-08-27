Más Información

Sheinbaum defiende a Fernández Noroña por casa de 12 mdp en Tepoztlán; “hacen un escándalo”, dice

Sheinbaum defiende a Fernández Noroña por casa de 12 mdp en Tepoztlán; “hacen un escándalo”, dice

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Descartan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar rectoría de la BUAP; no acudirá a entrevista por el cargo

Descartan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar rectoría de la BUAP; no acudirá a entrevista por el cargo

Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

Harfuch descarta extinción del Cártel de Sinaloa; se encuentra mermado tras detención de cabecillas, señala

Harfuch descarta extinción del Cártel de Sinaloa; se encuentra mermado tras detención de cabecillas, señala

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Nuevo hospital en Guerrero no puede hacer ni análisis

Nuevo hospital en Guerrero no puede hacer ni análisis

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

La policía de informó que tres personas murieron, incluyendo el agresor, y 17 resultaron heridas por el en una escuela católica de la ciudad, en pleno regreso a clases después de las vacaciones de verano.

Estudiantes y padres consternados esperan noticias, tras un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, Estados Unidos, el miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: AP
Estudiantes y padres consternados esperan noticias, tras un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, Estados Unidos, el miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: AP

Lee también

Elementos de seguridad se congregan frente a la escuela de la Iglesia Católica de la Anunciación en Minneapolis, tras un tiroteo masivo reportado, el miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: AP
Elementos de seguridad se congregan frente a la escuela de la Iglesia Católica de la Anunciación en Minneapolis, tras un tiroteo masivo reportado, el miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: AP

Hombre dispara contra niños

El hombre armado, de unos 20 años, "comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa", dijo a los periodistas el jefe de policía de Mineápolis, Brian O'Hara.

La policía responde a un tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el 27 de agosto de 2025. Según la policía, tres personas, incluido el pistolero, murieron y 20 resultaron heridas. Foto: EFE
La policía responde a un tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el 27 de agosto de 2025. Según la policía, tres personas, incluido el pistolero, murieron y 20 resultaron heridas. Foto: EFE

Lee también

Padres esperan noticias de sus hijos después de un tiroteo reportado en la Escuela Católica de la Anunciación, el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis, Estados Unidos. Foto: AP
Padres esperan noticias de sus hijos después de un tiroteo reportado en la Escuela Católica de la Anunciación, el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis, Estados Unidos. Foto: AP

"Dos niños pequeños, de ocho y diez años, murieron donde estaban sentados en los bancos", dijo O'Hara, y agregó que otras 17 personas resultaron heridas, incluidos 14 niños.

Transeúntes y medios de comunicación observan cerca del lugar del tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación, de Minneapolis, Minnesota, el 27 de agosto de 2025. Foto: AFP
Transeúntes y medios de comunicación observan cerca del lugar del tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación, de Minneapolis, Minnesota, el 27 de agosto de 2025. Foto: AFP

Lee también

Tirador se quita la vida

El hombre armado disparó con un rifle, una escopeta y una pistola antes de quitarse la vida en el estacionamiento, según el jefe de policía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Día del Abuelo 2025: INAPAM celebra a los adultos mayores con estos descuentos y beneficios. Foto: Adobe/ INAPAM

Día del Abuelo 2025: INAPAM celebra a los adultos mayores con estos descuentos y beneficios

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Este es el NUEVO REQUISITO en el trámite de visa americana a partir de septiembre

¿El 1 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo. Foto: iStock

¿El 1 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Infonavit y Vivienda del Bienestar: así puedes solicitar tu casa con 2 recámaras, baño y estacionamiento. ¿Cuánto cuesta? Foto: Adobe / Secretaria de Bienestar / Infonavit

Infonavit y Vivienda del Bienestar: así puedes solicitar tu casa con 2 recámaras, baño y estacionamiento. ¿Cuánto cuesta?

Universal Horror. Foto: Cortesía Choose Chicago

Chicago será el nuevo epicentro del horror con la llegada de Universal Horror Unleashed