La policía de Minneapolis informó que tres personas murieron, incluyendo el agresor, y 17 resultaron heridas por el tiroteo en una escuela católica de la ciudad, en pleno regreso a clases después de las vacaciones de verano.

Estudiantes y padres consternados esperan noticias, tras un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, Estados Unidos, el miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: AP

Elementos de seguridad se congregan frente a la escuela de la Iglesia Católica de la Anunciación en Minneapolis, tras un tiroteo masivo reportado, el miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: AP

Hombre dispara contra niños

El hombre armado, de unos 20 años, "comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa", dijo a los periodistas el jefe de policía de Mineápolis, Brian O'Hara.

La policía responde a un tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el 27 de agosto de 2025. Según la policía, tres personas, incluido el pistolero, murieron y 20 resultaron heridas. Foto: EFE

Padres esperan noticias de sus hijos después de un tiroteo reportado en la Escuela Católica de la Anunciación, el 27 de agosto de 2025 en Minneapolis, Estados Unidos. Foto: AP

"Dos niños pequeños, de ocho y diez años, murieron donde estaban sentados en los bancos", dijo O'Hara, y agregó que otras 17 personas resultaron heridas, incluidos 14 niños.

Transeúntes y medios de comunicación observan cerca del lugar del tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación, de Minneapolis, Minnesota, el 27 de agosto de 2025. Foto: AFP

Tirador se quita la vida

El hombre armado disparó con un rifle, una escopeta y una pistola antes de quitarse la vida en el estacionamiento, según el jefe de policía.

