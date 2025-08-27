Más Información
Israel va a exigir la retractación de un informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), una autoridad respaldada por la ONU, que declaró la hambruna en Gaza, anunció un alto cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.
"Israel exige a la IPC que se retracte inmediatamente de su informe con falsedades", declaró a los periodistas el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eden Bar Tal, que denunció que esta organización está "politizada".
Hambruna en Gaza: ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para declarar una y por qué fue difícil hacerlo?
