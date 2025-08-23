"Demasiado tarde", declaratoria de la ONU sobre hambruna en Gaza, lamentan palestinos; situación es "absolutamente catastrófica"

Con ollas y baldes en las manos, una multitud de palestinos desesperados se precipitaron el sábado para conseguir arroz en un comedor social de Ciudad de Gaza, un día después de que la ONU declarara que hay hambruna en este territorio devastado por la guerra con Israel.

Las imágenes de AFP desde la urbe más grande del enclave palestino, que Israel planea tomar como parte de una intensificación de su ofensiva militar, muestran a mujeres y niños pequeños en medio del caos, con decenas de personas empujándose y gritando para conseguir comida.

Un niño pequeño raspó con sus manos unos pocos granos que quedaban en el interior de una olla.

"No tenemos casa, ni comida, ni ingresos (...) así que nos vemos obligados a recurrir a los comedores sociales, pero estos no satisfacen nuestra hambre", dijo Yusef Hamad, de 58 años, desplazado de la ciudad norteña de Beit Hanun.

Más al sur, en un comedor social de Deir al Balah, Um Mohamad, de 34 años, afirmó que la declaración de hambruna por parte de la ONU había llegado "demasiado tarde".

Samah Matar posa para una foto con sus hijos, Yousef, de 6 años, en brazos, y Amir, de 4, afectados por desnutrición y parálisis cerebral, en una escuela de la ONU en la ciudad de Gaza, el 26 de julio de 2025. Foto: AP

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), una autoridad en este tema que cuenta con el respaldo de la ONU, informó el viernes que la hambruna afecta a 500 mil personas en la gobernación de Gaza, un área que incluye a cerca de un 20% del territorio palestino.

Los niños "se tambalean por los mareos, incapaces de despertarse debido a la falta de comida y agua", afirmó.

La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU afirmó el viernes que esta hambruna "podría haberse evitado" sin "la obstrucción sistemática de Israel" de la ayuda durante los más de 22 meses de guerra.

Netanyahu rechaza informe de la ONU; lo califica como una "mentira descarada"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el informe calificándolo de "mentira descarada".

El jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos UNRWA dijo este sábado que es "hora de que el gobierno de Israel deje de negar la hambruna que ha creado en Gaza".

"Todos aquellos que tienen influencia deben utilizarla con determinación y sentido del deber moral", publicó en X el director de la UNRWA, Philippe Lazzarini.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Foto: EFE

El IPC pronosticó que la hambruna se extenderá a las zonas de Deir al Balah y Jan Yunis de aquí a finales de septiembre, abarcando alrededor de dos tercios de la Franja de Gaza.

En tanto, Israel continuó bombardeando el territorio palestino. Las imágenes de AFP muestran una espesa columna de humo sobre el barrio de Zeitún, en Ciudad de Gaza, mientras los palestinos buscaban entre los escombros de los edificios.

Situación en Gaza es "absolutamente catastrófica"

El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, calificó la situación en los barrios de Al Sabra y Zeitún de "absolutamente catastrófica", describiendo la "destrucción total de complejos residenciales enteros".

Ahmad Yundiyeh, de 35 años, quien fue desplazado a las afueras del norte de Zeitún, afirmó que está atrapado y vive con miedo.

"No hay seguridad en ningún lugar de Gaza. Moverse ahora es sinónimo de muerte", dijo.

"Oímos constantemente el sonido de los bombardeos (...) oímos aviones de combate, artillería e incluso explosiones de drones", relató a AFP por teléfono.

"Tenemos muchísimo miedo, parece que el fin está cerca", sentenció.

Franja de Gaza. Foto: AP

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió el viernes destruir Ciudad de Gaza si el movimiento islamista palestino Hamás no aceptar a desarmarse, liberar a todos los rehenes cautivos en el territorio y poner fin a la guerra en los términos del Estado hebreo.

El ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales.

Las represalias israelíes en Gaza han dejado 62.622 fallecidos, también en su mayor parte civiles, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Gaza -gobernada por Hamas-, que la ONU considera fiables.

