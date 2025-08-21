Deir al-Balah, Franja de Gaza.- El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó reiniciar las negociaciones con Hamas, destinadas a devolver a Israel a todos los rehenes restantes que tiene en su poder, a la vez que alista la toma de control de la Ciudad de Gaza.

"Nos encontramos en la fase decisiva de la victoria. Hoy he acudido a la División de Gaza para aprobar los planes que el ejército israelí nos ha presentado a mí y al ministro de Defensa para tomar el control de la ciudad de Gaza y derrotar a Hamas", señaló en un breve mensaje de video transmitido desde la División de Gaza, dependiente del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

"Al mismo tiempo, he dado instrucciones para que se inicien negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y para poner fin a la guerra en condiciones aceptables para Israel", añadió.

"Estas dos cosas —la derrota de Hamas y la liberación de todos nuestros rehenes— van de la mano", afirmó. También dijo que aprecia "enormemente la movilización de los soldados de reserva y, por supuesto, del ejército permanente, en aras de esta misión vital".

Hamas dijo a principios de esta semana que había aceptado una propuesta de alto el fuego presentada por mediadores árabes que, si es aceptada por Israel, podría evitar la ofensiva. Sin embargo, no contempla la liberación de todos los rehenes -medio centenar- que tiene en su poder desde el 7 de octubre de 2023, cuando realizó una incursión en Israel que desató la actual guerra, sino de solo algunos.

Israel pide a médicos y ONGs evacuar Ciudad de Gaza

El ejército israelí comenzó a llamar a funcionarios médicos y organizaciones internacionales en el norte de la Franja de Gaza para instarlos a evacuar hacia el sur antes de la ampliación de operaciones. La institución planea convocar a 60 mil reservistas y extender el servicio de 20 mil más.

El ejército israelí intensificó su ofensiva en Ciudad de Gaza este jueves.

En la ofensiva está prevista la participación de cinco divisiones y los militares israelíes llamaron este jueves a los hospitales y las oenegés que operan en Ciudad de Gaza que se preparen para evacuar hacia el sur del territorio.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad gazatí rechazó la orden. "El Ministerio de Sanidad expresa su rechazo a cualquier medida que socave lo que queda del sistema de salud tras la destrucción sistemática llevada a cabo por las autoridades de ocupación (israelí)", dijo la entidad en un comunicado.

"Dicha medida privaría a más de un millón de personas de su derecho a la atención médica y pondría en grave peligro la vida de residentes, pacientes y heridos", añadió.

Los ataques israelíes provocaron este jueves la muerte de al menos 36 palestinos en toda Gaza, según hospitales locales. Una ofensiva renovada podría provocar aún más bajas y desplazamientos en el territorio, donde la guerra ya ha matado a decenas de miles de personas y donde los expertos han advertido sobre una hambruna inminente.

