Más Información

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

Distribución de gasolinas, un talón de Aquiles para Pemex

Distribución de gasolinas, un talón de Aquiles para Pemex

95% de aspirantes en “Mi derecho, Mi Lugar” se quedaron en sus opciones, afirma SEP; ¿cuándo se conocerán los resultados?

95% de aspirantes en “Mi derecho, Mi Lugar” se quedaron en sus opciones, afirma SEP; ¿cuándo se conocerán los resultados?

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Sheinbaum celebra “el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo”; el 1 de septiembre “va a ser mejor”, dice

Sheinbaum celebra “el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo”; el 1 de septiembre “va a ser mejor”, dice

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

Catean casa donde asesinaron al influencer "El Alucín" en Morelos; Fiscalía asegura arma de fuego y objetos personales

Catean casa donde asesinaron al influencer "El Alucín" en Morelos; Fiscalía asegura arma de fuego y objetos personales

Audiencia sigue para esposa e hijo de “Lord Pádel”; Alejandro y su socio enfrentarán el proceso en libertad

Audiencia sigue para esposa e hijo de “Lord Pádel”; Alejandro y su socio enfrentarán el proceso en libertad

Ordenan a Profepa demolición de obras de condominios Adamar en Tulum; deberá garantizar restauración ambiental

Ordenan a Profepa demolición de obras de condominios Adamar en Tulum; deberá garantizar restauración ambiental

Jerusalén. exige la que quedan en Gaza (20 vivos y 30 muertos) en línea con su política "coherente" al respecto, frente al acuerdo de liberar aparte de los cautivos aceptados por Hamas y sobre el que el gobierno israelí aún tiene que pronunciarse, informó un alto responsable político israelí.

La fuente explicó, en una declaración sobre las negociaciones para un posible en la Franja palestina, que "la política de Israel es coherente y no ha cambiado".

"Israel exige la liberación de todos los 50 rehenes, de acuerdo con los principios establecidos por el gabinete para poner fin a la", añadió sobre los cinco puntos que el Gobierno israelí aprobó hace más de una semana junto a su plan de expandir la ofensiva en y ocupar su capital y otras zonas costeras, desplazando a más de un millón de personas al sur.

Lee también

"Estamos -añadió la fuente, que pidió anonimato- en la fase final de toma de decisiones de y no dejaremos a ningún rehén atrás".

Su declaración se produce cuando y, mediadores entre Israel y Hamas, están en espera de la respuesta de Israel a la última propuesta de tregua, aceptada este martes por el grupo islamista.

Mientras que Israel lleva días oponiéndose a una que no conlleve la liberación de todos los rehenes de una vez, con declaraciones explícitas al respecto del primer ministro, , esa propuesta aprobada por Hamas recoge un alto al fuego de 60 días en el que se liberaría aparte de los rehenes.

Lee también

Este martes, Qatar aseguró que la propuesta aceptada por Hamas es "casi idéntica" a otras que Israel ya había acordado en anteriores ocasiones.

"Todo lo que puedo afirmar es que casi el 98% de lo acordado por los israelíes estaba contenido en esta propuesta reciente", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, en una rueda de prensa semanal.

En cuanto a la propuesta, solo comentó que "comienza con un alto al fuego provisional de 60 días, durante el cual se intercambiarán prisioneros (palestinos) y cautivos (en Gaza), así como con el reposicionamiento de las fuerzas de ocupación israelíes, además de la intensificación de la entrega de ".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP. Foto: Adobe / RENAPO

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Entrevista de visa americana: Guía práctica y checklist de documentos obligatorios

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Google presenta Flight Deals, su nueva herramienta para encontrar vuelos baratos