Jerusalén. Israel exige la liberación de todos los rehenes que quedan en Gaza (20 vivos y 30 muertos) en línea con su política "coherente" al respecto, frente al acuerdo de liberar aparte de los cautivos aceptados por Hamas y sobre el que el gobierno israelí aún tiene que pronunciarse, informó un alto responsable político israelí.
La fuente explicó, en una declaración sobre las negociaciones para un posible alto al fuego en la Franja palestina, que "la política de Israel es coherente y no ha cambiado".
"Israel exige la liberación de todos los 50 rehenes, de acuerdo con los principios establecidos por el gabinete para poner fin a la guerra", añadió sobre los cinco puntos que el Gobierno israelí aprobó hace más de una semana junto a su plan de expandir la ofensiva en Gaza y ocupar su capital y otras zonas costeras, desplazando a más de un millón de personas al sur.
"Estamos -añadió la fuente, que pidió anonimato- en la fase final de toma de decisiones de Hamas y no dejaremos a ningún rehén atrás".
Su declaración se produce cuando Egipto y Qatar, mediadores entre Israel y Hamas, están en espera de la respuesta de Israel a la última propuesta de tregua, aceptada este martes por el grupo islamista.
Mientras que Israel lleva días oponiéndose a una tregua que no conlleve la liberación de todos los rehenes de una vez, con declaraciones explícitas al respecto del primer ministro, Benjamín Netanyahu, esa propuesta aprobada por Hamas recoge un alto al fuego de 60 días en el que se liberaría aparte de los rehenes.
Este martes, Qatar aseguró que la propuesta aceptada por Hamas es "casi idéntica" a otras que Israel ya había acordado en anteriores ocasiones.
"Todo lo que puedo afirmar es que casi el 98% de lo acordado por los israelíes estaba contenido en esta propuesta reciente", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, en una rueda de prensa semanal.
En cuanto a la propuesta, solo comentó que "comienza con un alto al fuego provisional de 60 días, durante el cual se intercambiarán prisioneros (palestinos) y cautivos (en Gaza), así como con el reposicionamiento de las fuerzas de ocupación israelíes, además de la intensificación de la entrega de ayuda humanitaria".
