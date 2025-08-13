Alana Flores y Gala Montes sin tregua; no habrá amistad después de la pelea en Supernova Orígenes

Alana Flores y Gala Montes prometen encender el Palacio de los Deportes este 17 de agosto en Supernova Orígenes. Ambas dejaron claro, en conferencia de prensa, que después de su pelea no habrá reconciliación ni posibilidad de amistad. La tensión entre las dos ha crecido con el paso de los días y se espera un combate lleno de intensidad.

Para Alana, este será un paso importante en su trayectoria. “Es la cuarta pelea en la que voy a participar. Si algo aprendí es que tengo que agarrarme para tener más ganar para partirle la cara, voy a estar mejor. El boxeo es algo que a mí me encanta… aventarme a una cuarta pelea no es simplemente porque sí”, expresó ilusionada.

Aunque el peso no se pactó como estaba previsto, Flores aceptó el combate. “Ella tiene ventaja por el peso y la altura, así que no creo noquearla, pero cuando sienta mis golpes van a pararle la pelea. Yo quería que se hiciera la pelea aunque no se cumplieron las condiciones”, aseguró la streamer y creadora de contenido.

Gala Montes, por su parte, recordó que este no es un duelo profesional ni amateur, sino una exhibición entre artistas e influencers. “El boxeo es fuerte, si no se combina con inteligencia se puede fallar. También querer comprobar a uno mismo muchas cosas”, señaló.

La actriz y cantante subrayó que su compromiso con este reto ha sido total. “Soy bien intensa y cuando me meto a algo, lo hago completo, llevo cuatro meses entrenando, pensando y respirando boxeo. El domingo se verá este cúmulo de esfuerzos”, dijo, dejando claro que no busca polémica ni fama extra.

La polémica por Adrián Marcelo y la supuesta amistad con Alana Flores ¿Llegaron a un acuerdo?

La polémica también ha rodeado el combate por la supuesta amistad de Alana con Adrián Marcelo, a quien Gala considera “un agresor de mujeres”. “No sería amiga de alguien que es amiga de un agresor. Yo me sé defender y me voy a defender. Sé pegar duro y dónde duele. Entonces aguántate”, afirmó Montes.

Sobre un intento de diálogo previo, Alana contó que buscó a su rival para aclarar temas, pero no se concretó la comunicación. “Traté de ser lo más tranquila y transparente… no se dieron las cosas y hasta hoy que nos vemos. Si por mí fuera te diría que el primero o segundo round”, declaró.

Gala respondió que sí hubo un acercamiento, pero no como ella esperaba. “Me dijo disfruta tu cumpleaños. Nunca recibí esa llamada, me meto a redes y se mete en temas personales”, relató. Así, el combate no solo se disputará en el ring, sino que llega cargado de tensión fuera de él.