Nelly Korda toma el liderato en Mayakoba; dos mexicanas pasaron el corte

En el segundo día de actividades del LPGA Riviera Maya Open, la número uno del mundo, Nelly Korda, cumplió con su etiqueta de favorita y escaló hasta la primera posición del campeonato junto a su compatriota Brianna Do, ambas con un acumulado de 9 golpes bajo par.

La reciente ganadora del Chevron Championship tuvo una jornada perfecta, sin errores, con cinco birdies que la llevaron a domar El Camaleón con 67 golpes en su segundo día.

“No me ando quejando, ni viendo como va la tabla de posiciones, sólo juego un golf sólido y delante de un público divertido, así que ojalá pueda seguir jugando buen golf en el fin de semana”, declaró al terminar su ronda.

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¡Todos quieren su firma! 🙌🏼



Nelly Korda se acerca a tomarse fotos y firmar autógrafos para los aficionados que la esperan al salir del hoyo 18 pic.twitter.com/4sRxfBbnQb — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 1, 2026

Para fortuna del público local, la segunda edición del LPGA Riviera Maya Open contará con dos mexicanas en las rondas finales. De las nueve representantes, Gaby López e Isabella Fierro pasaron el corte y buscarán competir por la cima acompañadas de los aficionados mexicanos.

Por un lado, la golfista de la Ciudad de México ocupa el séptimo lugar con una tarjeta de 5 golpes bajo par, mientras que la originaria de la Ciudad del Carmen firmó una remontada impresionante para pasar de +5 a +1, con una segunda ronda de cuatro golpes bajo par, gracias a seis birdies y apenas dos bogeys.

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¡Habrá dos mexicanas en la ronda final del LPGA Riviera Maya Open! 🇲🇽🔥



Isabella Fierro firmó una increíble remontada en la segunda ronda y pasó el corte en Mayakoba pic.twitter.com/bIEPAu9KIr — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 1, 2026

Después de compartir un emotivo abrazo con sus padres en el hoyo 9, Fierro reconoció que mi trabajo no era ni siquiera tirar birdies ni pasar el corte, era sentirme yo misma y darlo todo en cara tiro”.

Gaby destacó que “me gusta estar en posición de cazadora, sé que tengo que jugar mi mejor golf y estoy muy contenta porque poco a poco me siento más así y debo continuar valiente, echada para adelante y preocupándome por las cosas chiquitas”.