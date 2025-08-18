Más Información

La organización islamista aceptó el lunes una nueva propuesta de mediadores para una tregua con en Gaza, que incluye la aún cautivos en el territorio palestino, indicó un responsable del movimiento islamista.

"Hamas ha entregado su respuesta a los mediadores, confirmando que tanto Hamas como sus facciones están de acuerdo con el nuevo sin pedir ninguna enmienda", dijo a AFP la fuente, quien pidió el anonimato.

Israel, por su parte, aún no ha respondido a la propuesta.

Según el responsable, los mediadores deben anunciar pronto "que se ha llegado a un acuerdo y que fijen una fecha para la reanudación de las conversaciones", además de ofrecer garantías para ejecutar lo pactado y continuar las conversaciones con miras a una solución permanente.

La nueva propuesta entregada al grupo prevé una de 60 días y la liberación de rehenes en dos tandas como antesala a un acuerdo definitivo para terminar con la .

Esta nueva oferta ocurre más de una semana después de que el gabinete de seguridad de Israel aprobara planes para tomar el control de Ciudad de y de los campos de refugiados vecinos con el objetivo declarado de derrotar a Hamas y liberar a los rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra.

Los planes israelíes han levantado una gran oposición tanto dentro de ese país como a nivel internacional.

Una fuente de la Yihad Islámica, otro grupo islámico armado que ha combatido junto a Hamas en Gaza, precisó que el plan contiene un "acuerdo de cese al fuego de 60 días durante el cual 10 rehenes israelíes serán liberados con vida junto con un determinado número de cadáveres".

De los 251 rehenes tomados por Hamas durante el ataque que provocó la guerra en octubre de 2023, 49 siguen aún en Gaza, incluyendo los cadáveres de 27 personas, según las fuerzas armadas israelíes.

Según la fuente de la Yihad Islámica, "el resto de los cautivos serán liberados en una segunda fase, seguido de inmediato por negociaciones para un acuerdo más amplio" para terminar de manera permanente con la "guerra y agresión", con garantías internacionales.

La fuente agregó que "todas las facciones apoyan lo que presentaron" los mediadores egipcios y cataríes.

La semana pasada el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que su país aceptaría "un acuerdo en el que todos los rehenes sean liberados de una vez y según nuestras condiciones para poner fin a la guerra".

Por su parte, el presidente estadounidense llamaba este lunes a la destrucción de Hamas como solución a la crisis de los rehenes.

En su cuenta en la red social Truth Social, Trump escribió: "¡Solo veremos el retorno de los rehenes restantes cuando Hamas sea confrontado y destruido!". Agregó: "Cuanto antes ocurra, mayores serán las posibilidades de éxito".

Mientras tanto, en una escena que se ha vuelto común en Gaza, imágenes de AFP en Khan Yunis, al sur de la franja, mostraba multitudes de dolientes arrodillados sobre los cadáveres cubiertos de sus seres queridos, muertos mientras buscaban el domingo.

En la frontera con Egipto, el canciller egipcio Badr Abdelatty visitó el lunes el paso de Rafah, en el límite con Gaza, y dijo que el primer ministro qatarí, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, estaba de visita en su país con el fin de "ejercer una presión máxima sobre las partes" para alcanzar un acuerdo.

Abdelatty subrayó la necesidad urgente de llegar a un acuerdo debido a las terribles condiciones humanitarias que están sufriendo los más de dos millones de habitantes de Gaza, que según la y organizaciones de ayuda están pasando hambre. "La situación actual sobre el terreno es inimaginable", dijo el Canciller.

Egipto también se ha declarado dispuesta a unirse a una posible fuerza internacional desplegada en Gaza, pero solo si es apoyada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, con un "horizonte político".

