Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones

Asesinan a Camilo Ochoa en Morelos; filtran videos del influencer contestando a amenazas en TikTok

Mueren en emboscada 8 autodefensas de UPOEG

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

Ciudad de Guatemala. Unos 100 mexicanos que huyen de la en su país están refugiados en una aldea de, cerca de la frontera entre ambos países, informó este lunes el gobierno guatemalteco.

El grupo huyó de una comunidad del estado sureño mexicano de , que enfrenta un recrudecimiento de la violencia atribuida a enfrentamientos entre . El año pasado hubo una situación similar, con la huida a Guatemala de unos 600 mexicanos, quienes retornaron a sus casas casi siete meses después.

Los mexicanos comenzaron a refugiarse el 10 de agosto en la aldea Guailá, del departamento de Huehuetenango, "como consecuencia de la violencia que afecta" a Chiapas, dijo a periodistas la vocera del Instituto Guatemalteco de Migración, María Enamorado.

"Alrededor de 100 personas han sido albergadas en la escuela de la aldea", donde "se les brinda ", explicó la funcionaria.

Chiapas sufre por la violencia ligada al que en los últimos años ha causado el desplazamiento de cientos de personas. Según analistas, los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa se disputan las rutas de en la zona.

El viernes, la presidenta de México, , se comprometió a fortalecer la seguridad en la frontera con Guatemala, en una reunión con su par guatemalteco, Bernardo Arévalo.

La primera cita entre ambos mandatarios tuvo lugar dos meses después de una incursión de policías mexicanos en territorio guatemalteco en persecución de supuestos narcos, que provocó una protesta de Guatemala y un pedido de disculpa de México.

